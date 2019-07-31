Прокуратура потребовала привести в порядок дороги в дагестанском городе

31 июля 2019, 08:04

Суд согласился с требованием прокуратуры обязать чиновников привести улично-дорожную сеть Избербаша в соответствие нормам, сообщило ведомство 30 июля.

"Выявлено несоответствие состояния улично-дорожной сети Избербаша требованиям нормативных документов [в сфере безопасности дорожного движения] на проезжей части улиц В. Эмирова, Гамидова, Лермонтова", - проинформировала прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, в Избербашский городской суд был направлен иск с требованием обязать администрацию города и Управление жилищно-коммунального хозяйства "устранить нарушения недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и привести состояние участка улично-дорожной сети в соответствие с ГОСТ". "Исковые требования прокуратуры города судом удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном 30 июля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд по требованию прокуратуры обязал чиновников отремонтировать дорогу в дагестанском селе. Проезжая часть дороги Магарамкент - Ахты - Рутул проломилась, обочина размыта грунтовыми водами и рекой Самур, в результате чего дорожное покрытие полностью разрушилось, сообщило ведомство 22 июля.