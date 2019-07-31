31 июля 2019, 08:04

Прокуратура потребовала привести в порядок дороги в дагестанском городе

Суд согласился с требованием прокуратуры обязать чиновников привести улично-дорожную сеть Избербаша в соответствие нормам, сообщило ведомство 30 июля.

"Выявлено несоответствие состояния улично-дорожной сети Избербаша требованиям нормативных документов [в сфере безопасности дорожного движения] на проезжей части улиц В. Эмирова, Гамидова, Лермонтова", - проинформировала прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, в Избербашский городской суд был направлен иск с требованием обязать администрацию города и Управление жилищно-коммунального хозяйства "устранить нарушения недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и привести состояние участка улично-дорожной сети в соответствие с ГОСТ". "Исковые требования прокуратуры города судом удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном 30 июля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд по требованию прокуратуры обязал чиновников отремонтировать дорогу в дагестанском селе. Проезжая часть дороги Магарамкент - Ахты - Рутул проломилась, обочина размыта грунтовыми водами и рекой Самур, в результате чего дорожное покрытие полностью разрушилось, сообщило ведомство 22 июля.

Примечание:

"Новость о ремонте дороги за счет жителей села в Дагестане возмутила соцсети", "Дербентцы указали новому мэру на проблемы с дорогами и мусором", "Жители Буйнакска добились от мэрии ремонта дороги".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 июля 2019, 08:45

31 июля 2019, 07:27

  • Грузинские экономисты поспорили с чиновниками о причинах падения лари

    Падение курса национальной валюты в Грузии вызвали беспорядки в стране, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе. В ослаблении лари важную роль сыграло снижение турпотока, считает глава Нацбанка Коба Гвенетадзе. Реальная причина обесценивания лари - это дефицит долларов, поступающих в страну, уверен экономист Георгий Хухашвили.

31 июля 2019, 06:27

31 июля 2019, 05:30

31 июля 2019, 04:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи