22 июля 2019, 22:28

Суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в дагестанском селе

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск прокуратуры с требованием обязать Минтранс Дагестана привести в порядок дорогу Магарамкент - Ахты - Рутул.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать дорогу Магарамкент - Ахты - Рутул в апреле. Дорога в Ахтынском районе небезопасна для автомобилистов, так как размыта рекой и значительно уже, чем положено, заявило ведомство.

"Проезжая часть автомобильной дороги Магарамкент - Ахты - Рутул в районе села Хрюг Ахтынского района проломилась, произошла деформация дорожного полотна. Обочина и асфальтобетонное покрытие на данном участке дороги, на расстоянии 15 метров, вплоть до полосы встречного движения размыта грунтовыми водами и рекой Самур, в результате чего дорожное покрытие полностью разрушилось", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил в полном объеме иск ведомства с требованием обязать Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Управление автомобильных дорог Дагестана привести дорогу в соответствие с установленными требованиями, стандартами и техническими нормами, сказано в сообщении прокуратуры.

Примечание:

"Новость о ремонте дороги за счет жителей села в Дагестане возмутила соцсети", "Дербентцы указали новому мэру на проблемы с дорогами и мусором", "Жители Буйнакска добились от мэрии ремонта дороги".

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