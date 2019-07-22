Суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в дагестанском селе

22 июля 2019, 22:28

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск прокуратуры с требованием обязать Минтранс Дагестана привести в порядок дорогу Магарамкент - Ахты - Рутул.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать дорогу Магарамкент - Ахты - Рутул в апреле. Дорога в Ахтынском районе небезопасна для автомобилистов, так как размыта рекой и значительно уже, чем положено, заявило ведомство.

"Проезжая часть автомобильной дороги Магарамкент - Ахты - Рутул в районе села Хрюг Ахтынского района проломилась, произошла деформация дорожного полотна. Обочина и асфальтобетонное покрытие на данном участке дороги, на расстоянии 15 метров, вплоть до полосы встречного движения размыта грунтовыми водами и рекой Самур, в результате чего дорожное покрытие полностью разрушилось", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил в полном объеме иск ведомства с требованием обязать Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Управление автомобильных дорог Дагестана привести дорогу в соответствие с установленными требованиями, стандартами и техническими нормами, сказано в сообщении прокуратуры.