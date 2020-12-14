Жители Северной Осетии обвинили ГИБДД в давлении на владельцев машин с армянскими номерами

14 декабря 2020, 01:31

Жители Северной Осетии, владеющие автомобилями, зарегистрированными в Армении, заявили, что сотрудники ГИБДД останавливают их, требуют таможенные декларации и документы о постановке на учет в России, угрожая в противном случае изъятием. На обращение автовладельцев отреагировал член Совета Федерации Арсен Фадзаев, который считает действия сотрудников ГИБДД неправомерными. Власти хотят навести порядок среди владельцев машин с номерами стран Евразийского экономического союза, пояснили автоэксперты.

Как сообщал «Кавказский узел», российские граждане, которые приобрели автомобиль в Армении, столкнулись с требованием зарегистрировать автомобиль в России и уплатить таможенные пошлины.

Во Владикавказе более тридцати автомобилистов провели в начале ноября протестную акцию, на которой записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, копии были направлены чиновникам российских министерств и ведомств, руководству Северной Осетии, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.

"В некоторых субъектах совершенно незаконно таможенная служба предъявляет требования об уплате разницы таможенных пошлин в отношении собственников автомобилей, зарегистрированных в республике Армения, выносятся постановления об административном правонарушении [...] Основанием для вынесения такого постановления является отсутствие у водителей таможенной декларации на указанные транспортные средства и отсутствие постановки на учет в региональном ГИБДД", - утверждают авторы обращения на видео.

Мужчины на видео утверждают, что "многие боятся лишиться данных автомобилей, лишиться средств передвижения, которыми они пользуются для перевозки своих семей". "Фактически владельцы машин с армянскими номерами сегодня поставлены в тупик. Во время пандемии [коронавируса] страх потерять автомобиль особо усиливается на фоне массовой безработицы, потери бизнеса и снижения дохода", - отметили авторы видео.

В обращении, копия которого была направлена в адрес члена Совета Федерации от Северной Осетии Арсена Фадзаева, сообщалось о нарушениях прав автовладельцев, их ограничении в эксплуатации транспортных средств. Автовладельцы связали нарушение с внутренним распоряжением начальника ГИБДД России Михаила Черникова, обязывающим сотрудников линейных подразделений останавливать транспортные средства с армянскими номерами, а также номерами других государств СНГ и стран ЕАЭС. От владельцев таких транспортных средств требуется представить таможенные декларации, уплатить ввозные таможенные пошлины, которые не предусмотрены таможенным законодательством РФ, и поставить авто на учет по месту жительства в российских регионах.

Обращение в адрес Фадзаева подписали триста автовладельцев, рассказали активисты корреспонденту «Кавказского узла».

8 декабря член Совета Федерации Арсен Фадзаев направил на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева обращение, в котором сообщил об опасениях граждан потерять принадлежащие им транспортные средства, купленные и поставленные на учет в Армении. Фадзаев, в частности, просит проверить изложенные в заявлении на его имя факты нарушений, а также законность действий сотрудников УГИБДД по Северной Осетии в отношении владельцев транспортных средств, ввезенных в РФ из Армении с 2017 года (копия обращения на имя Колокольцева имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

В Северо-Осетинской таможне в ответ на письменный запрос «Кавказского узла» сообщили, что согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 260 Таможенного Кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию не подлежат транспортные средства, ввозимые для личного пользования и зарегистрированные в странах-членах ЕАЭС. В отношении таких транспортных средств таможенные процедуры, связанные с временным ввозом-вывозом, не совершаются. Их ввоз может быть произведен без таможенного декларирования и срока нахождения на территории РФ, говорится в письменном ответе ведомства за подписью начальника управления А. В. Бреустова, полученном редакцией «Кавказского узла» 17 ноября.

В связи с тем, что таможенные процедуры декларирования таких авто ведомством не осуществляются, сообщить точное количество ввезенных на территорию России автомобилей из Армении в управлении не смогли.

При этом в ведомстве также отметили, что физическое лицо может пройти процедуру добровольного декларирования ввозимых для личного пользования товаров, в отношении которых декларирование не применяется. Для этого используется пассажирская таможенная декларация.

Автовладельцы из Северной Осетии и Карачаево-Черкесии рассказали о проблемах эксплуатации транспорта

Как рассказал 13 декабря корреспонденту «Кавказского узла» автомобилист из Северной Осетии Алан Золоев, проблемы с эксплуатацией транспортного средства у него возникли весной этого года.

«У меня два таких авто - одно приобрел маме, вторым пользуюсь сам. Приобретал летом 2019 года. Учитывая сроки доставки, автомобилями я пользуюсь непосредственно с января 2020 года, меньше года. Проблемы начались с весны 2020 года, конец марта - апрель месяц. На одном из совещаний с силовиками президенту Путину главный госавтоинспектор страны генерал Михаил Черников заявил, что увеличилось количество штрафов за превышение скорости с камер наблюдения. При этом увеличилась несобираемость таких штрафов в связи с тем, что камеры не могут идентифицировать владельца. Это не только армянские машины, но и с белорусскими, казахскими, европейскими номерами. Но, поскольку был большой бум покупки автомобилей из Армении, есть негласное распоряжение, чтобы работали по армянским машинам», - рассказал автовладелец.

Ситуация идентична для большинства российских регионов, но с некоторыми исключениями, отметил Золоев. За это время стихийно сложилось неформальное объединение граждан с аналогичными проблемами, которые законными способами пытаются отстоять свои права, отметил он.

По словам Золоева, активисты вели переписку с компетентными государственными ведомствами и службами с целью получения разъяснений сложившихся разногласий, из чего им стало очевидно, что действия сотрудников ГИБДД не основаны на нормах законов и нормативных актов, а исключительно на внутренних распоряжениях ведомства.

«С 1 января 2018 года отдел по консультациям Федеральной таможенной службы оповестил все ведомства, что с 1 января включительно авто, зарегистрированные в республике Армения, не регистрируются в России и не подлежат процедуре временного ввоза. Более того, те автомобили, которые заехали с 2017 года, - их временный ввоз аннулировали автоматически. Но сегодня, даже если сотрудникам все это предоставляешь на дороге, они говорят, что у них приказ и они ничего не знают. Ты говоришь, чтобы дали приказ, ознакомили с документом, на что они отвечают, что его нет, что их устно информируют на разводе. Я лично был в ГИБДД, мне показали такой приказ, но он для служебного пользования, и мне его не дали. Мои возражения, что если на основе этого приказа граждан привлекают к административной ответственности, то он должен предоставляться по требованию для ознакомления, не возымели успеха. Потому что в этом документе нет слова об армянских авто», - рассказал Золоев.

Интерес в приобретении машин в Армении связан с низкими таможенными пошлинами для ввоза автомобилей премиум-класса, отметил он. «Вопрос не столько в ценах, а в том, что можно взять в Японии машину со 100 тысячами пробега в идеальном состоянии, которого в России не найти. Но помимо того, что ее можно растаможить в Армении за 1000 [долларов], помимо цены и логистики, в России такая растаможка будет стоить около миллиона рублей из-за больших ввозных таможенных пошлин. Я использую машину лишь как физлицо, не для предпринимательской деятельности», - пояснил Золоев.

Автомобилисты заявили об угрозах изъятия транспортных средств. «На сегодня сотрудники ГИБДД останавливают и штрафуют. Первый штраф - 500 рублей, второй - пять тысяч, далее могут изъять права. В некоторых регионах, например, на Урале, авто изымают, люди судятся и даже с судебными решениями не могут забрать свои авто со штрафстоянок. По поводу обращений - люди пишут депутатам гордум, в заксобрания, мы обратились к сенаторам, депутатам Госдумы от Осетии. Арсен Фадзаев отреагировал, вопрос подняли на самом высоком уровне. Писали и в администрацию президента, пишем постоянно главе республики Битарову. И это во всех субъектах. Но происходит так, как будто этой проблемы нет. Мы три месяца добивались, чтобы на телеканале "Алания-24" сделали репортаж. Показали в Ставрополье и в Башкирии. Ощущение, что проблему не хотят освещать. А все дело лишь в том, что Черников приказал интенсивно работать с авто с иностранными номерами, и под это распоряжение попадают все авто. Устно к этой рекомендации (это даже не приказ) идет распоряжение работать именно с армянскими машинами. Но не везде. В Чечне, КБР, в Краснодаре и Ставрополье прошли суды, и там их не трогают. Одна страна, один закон, а практика везде разная. В Чечне их как-то даже умудрились регистрировать», - рассказал Алан Золоев.

Вопрос нелегального ввоза иностранных транспортных средств находится в компетенции таможни, а не ГИБДД, отметил он. «Это тема таможни, но при этом штрафуют гаишники. То есть, ни в чем не разбираясь [...] Они берут по тысяче рублей, угрожая, что официальный штраф - пять тысяч. У нас есть ответ МВД РФ по РСО-Алания, который мы получили в марте 2019 года заблаговременно, до ввоза машин. Таможня и МВД говорят, что спокойно приезжайте, временный ввоз не нужен, Армения в союзе. Когда мы показываем на постах этот документ, они провоцируют, нервничают, ничего не могут сказать. Все авто из Армении заезжали в РФ через Осетию - другой границы нет. Именно там всех пропускали. Первый этап - пограничный контроль, второй - таможенный контроль. Никого ни разу не остановили, не говорили, что надо временный ввоз совершать, декларировать и так далее. Мне претензии никто не предъявляет - при покупке я отталкивался от ответов этих ведомств. Я отправлял 21 вопрос в МВД и таможню. В таможне мне неофициально ответили на 11 вопросов, МВД ответили на два. У таможни вопросов к людям нет вообще. Все проблемы проистекают от МВД», - рассказал автовладелец.

Североосетинские автомобилисты добились признания своих прав нарушенными в судебной практике, рассказал Золоев. «11 ноября мы забрали вступившее в законную силу решение суда от 14 октября. Есть уже практика в Осетии. Она обширна, но у нас пока такого решения не было. Вот это решение верное, и оно в пользу автомобилистов говорит о том, что эти авто ввезены легально и перемещение на них не сопряжено с нарушением никаких правил. Заседание было 14 октября, решение оформили лишь 20-го [...] Мы его обнародовали, осетинские паблики видео подхватили», - рассказал он.

Однако, по его словам, после этого началось сильное давление на авторов видеообращения со стороны силовиков. Золоев рассказал, что одному из них знакомые из числа сотрудников правоохранительных органов прямо не рекомендовали выезжать на этой машине, чтобы избежать провокаций. «Мне звонили, требовали удалить опубликованные решения, несколько дней наезжали жестко», - рассказал Золоев.

В решении Советского районного суда от 14 октября (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») обжаловалось административное решение ГИБДД о привлечении к ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, жителя Владикавказа Марата Кайтмазова.

Суд признал решение о привлечении к административной ответственности незаконным, в действиях Кайтмазова состава административного правонарушения не установил. «Регистрация ТС в органах ГИБДД для автомобиля, прошедшего регистрацию в стране - участнице Конвенции о дорожном движении (заключена в Вене 8 ноября 1968 года) и стране - члене ЕАЭС, не требуется. Граждане стран - членов ЕАЭС имеют право управлять автомобилями, которые были растаможены в одном из государств ЕАЭС, были поставлены там на учет, и эти автомобили были ввезены в РФ для личного пользования, и не обязаны совершать каких-либо регистрационных действий в отношении автомобиля, поставленного на учет в стране - члене ЕАЭС», - говорится в решении.

Нет гарантии, что рейды не начнутся и в других регионах России

С трудностями в эксплуатации автомобиля с армянскими номерами столкнулся и житель Карачаево-Черкесии Надим. Корреспонденту «Кавказского узла» он рассказал, что автомобиль приобрел в конце декабря 2019 года, в Карачаево-Черкесии проблем с его эксплуатацией не возникало, сотрудники ГИБДД не останавливали. Однако проблемы возникли при перемещении по России, отметил Надим.

«Единственный неприятный момент был связан с поездкой в этом году с семьей на море не на своей машине, так как на тот момент в Краснодарском крае останавливали и изымали автомобили с армянским учетом. Я человек осторожный, рисковать особо не люблю и поэтому, прежде чем покупать эту машину, спрашивал у знающих людей, будут ли проблемы с эксплуатацией данного вида транспорта. Были официальные ответы от ГИБДД, ФТС о том, что граждане могут беспрепятственно передвигаться на этих автомобилях. Это окончательно утвердило меня в намерении приобрести автомобиль на армянском учете. Но летом этого года вдруг начались рейды по этим автомобилям - вменяют управление автомобилем, незарегистрированным в установленном порядке. (статья 12.1, статья 12.3 КоАП), требуют временный ввоз (к слову, это документ, который не выдается таможней для данного вида транспорта)», - рассказал Надим.

Он отметил, что транспортное средство приобретал для личного, семейного пользования и не использует его в предпринимательской деятельности. «Я врач, пассажирскими перевозками не занимаюсь. Но у меня четверо детей. Чтобы поехать куда-то всей семьей, нам нужен минивэн - в другой автомобиль мы физически не помещаемся. Честно говоря, у нас в КЧР проблем нет и не было, нас не трогают. В соседних регионах тоже, в принципе, поэтому я передвигаюсь на машине без проблем. Но эта ситуация шаткая, нет никаких гарантий, что завтра рейды не начнутся и здесь, поэтому полного спокойствия я не ощущаю. Проблем не было, поэтому я пока никуда не обращался. Было коллективное письмо на имя нашего депутата в Совете федерации, на этом пока все», - рассказал мужчина.

Власти хотят навести порядок среди владельцев средств с номерами стран ЕАЭС

Практика применения административных взысканий к автовладельцам транспортных средств, поставленных на учет в Армении и других странах ЕАЭС, повсеместна на территории России, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член координационного совета Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев.

«С точки зрения существующего закона - есть нарекания. С точки зрения государства, которое хочет навести порядок в этой области... [мотивы этих решений объяснимы]. И если это не остановит, машины будут пригонять и, в данном случае, лица, не имеющие никакого отношение к преференции, которая распространялась на граждан Армении, которые уже живут в России. И такая же тенденция будет с абхазскими номерами. Мы всех предупреждаем, всех, кто ездит - до поры до времени наше государство обмануть можно и не очень сложно», - сказал Канаев.

Сотрудники ГИБДД вправе требовать все документы, которые позволяют участвовать в дорожном движении, в соответствии с регламентов МВД и законом «О полиции», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат, автоюрист Тимур Маршани.

«Требования обоснованны, за исключением требований, связанных с ввозом на территорию РФ иностранного ТС при условии его растаможивания, потому что это компетенция все же регистрирующих, а не контрольно-надзорных органов, к которым относится система МВД как административный орган, осуществляющий исполнительную функцию. Все, что касается регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения, требования правоустанавливающих документов на ТС - эти требования законны. Поэтому если инспектор ГИБДД, у которого возникает сомнение о безопасности участвующего в дорожном движении ТС, требует документы, позволяющие идентифицировать владельца, подтверждающие законность управления автомобилем и, самое главное, его техническое состояние - в этом случае инспектор абсолютно законно действует в рамках регламента МВД, требований закона «О полиции» и закона «О безопасности дорожного движения»», - рассказал эксперт.

Требования инспекторов законны и обоснованны, за исключением требований наличия таможенной декларации, которая связана с перемещением грузов физическими лицами через территорию Таможенного союза, что относится исключительно к прерогативе таможенных органов, отметил Маршани. «Сотрудники не правы в вынесении решения об административном нарушении, в решении о наложении штрафа, и эти действия необходимо обжаловать вышестоящему должностному лицу органов ГИБДД либо в суд. Норм, обязывающих людей осуществлять действия, связанные с таможенным оформлением товаров, ввозимых на территорию РФ, уплату таможенных пошлин в отношении автомобилей из Армении и других стран - членов Таможенного Союза, а также постановку на регистрационный учет в России, на сегодня нет», - сказал автоюрист.

Действия сотрудников ГИБДД Тимур Маршани объяснил увеличением количества ввозимых в Россию автомобилей из зоны Таможенного союза и массовым нарушением автовладельцами правил дорожного движения. «С армянскими, белорусскими, казахскими, киргизскими и другими номерами люди перемещаются, нарушают ПДД, им не приходят штрафы. Самое главное - они нарушают ПДД, абсолютно их игнорируя. Количество ТС из стран зоны Таможенного союза огромное, и, чтобы избежать нарушения ПДД, вводятся подобные ограничения, которые сегодня на законодательном уровне будут закрепляться и запрещать эксплуатацию ТС без его регистрации на территории РФ. Но пока таких нормативов нет», - заключил Маршани.