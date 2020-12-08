Житель Кабардино-Балкарии осужден за содействие боевикам

08 декабря 2020, 17:22

Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Кабардино-Балкарии Руслана Алцагирова к пяти с половиной годам колонии за то, что он предоставил жилье участнику запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Алцагиров признан виновным по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России "Содействие участнику террористической организации". Ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Судом установлено, что 31-летний Алцагиров предоставил летом 2015 года в селе Урух Лескенского района Кабардино-Балкарии жилье участнику "Исламского государства"*, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Приговор Алцагирову вынесен сегодня, а дело в суд поступило 22 сентября, следует из карточки на сайте суда. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ " Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Ростове-на-Дону признал виновным жителя Кабардино-Балкарии Артура Мендохова в финансировании террористов после того, как он перечислил через платежный терминал 7 000 рублей на электронный кошелек, который использовался для финансирования боевиков запрещенной судом в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

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