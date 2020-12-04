Реакция ЕСПЧ обнадежила защиту осужденных за нападение на Нальчик

04 декабря 2020, 13:49

Начало рассмотрения в ЕСПЧ жалоб осужденных за нападение на Нальчик увеличивает их шансы не только на получение компенсаций, но и на смягчение приговоров, указали адвокаты. Пожизненно осужденный Расул Кудаев не получает достаточной медицинской помощи, посетовала его мать.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека 30 ноября коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик. Заявители жалуются на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. ЕСПЧ дал время заявителям и ответчику на решение относительно мирного урегулирования до 19 февраля 2021 года.

В июне 2020 года ЕСПЧ уже обязал российские власти выплатить по 13 тысяч евро Батыру Пшибиеву и Аслану Берову, которые за 10 лет следствия по делу о нападении на Нальчик не получили ни одного длительного свидания с родными. Даже краткие свидания разрешались Пшибиеву и Берову реже, чем положено по закону, сообщала "Правовая инициатива".

Заявители поставили вопрос о несправедливом суде

Прежние решения ЕСПЧ по делу о нападении на Нальчик не имели такого значения, как последнее, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат организации "Правовая инициатива" Рустам Мацев. Эта организация представляет интересы 17 из 20 заявителей.

"Прошлое решение никак не связано с пытками на следствии, с существом обвинения, с приговором. Там речь шла о нарушении статьи о праве на частную, семейную жизнь. Они получили небольшие компенсации. Сейчас коммуницирована серьезная жалоба. Часть из заявлений находилась в канцелярии суда, ожидая этого момента, 12 лет. Это жалобы на пытки при задержании, во время следствия, при выбивании показаний, жалобы на несправедливое судебное разбирательство, когда были использованы показания, добытые под пытками, поскольку других не было", - пояснил адвокат.

Мацев отметил, что в случае, если будет установлено нарушение права на справедливое судебное разбирательство, осужденные могут рассчитывать не только на компенсации, но и на пересмотр приговоров.

В России были прецеденты пересмотра дел в связи с решениями ЕСПЧ. "По аналогичному решению ЕСПЧ, в деле «Тангиев против России» начиная с первой инстанции пересмотрели все дело. Было дело «Макаев против России» - там в первую инстанцию не вернули. Когда было установлено нарушение статьи 6 [Конвенции по правам человека (право на справедливый суд)], дело истребовал Верховный суд и за одно судебное заседание был пересмотрен сам приговор. Так или иначе, власти реагируют на это", - сказал Мацев.

Тимур Тангиев был осужден в Чечне в 2004 году на 22 года. В 2012 году признал нарушение его прав , что повлекло отмену обвинительного приговора. 3 октября 2014 года Верховный суд Чеченской Республики вновь признал Тангиева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год. За все время нахождения в СИЗО в Грозном Тангиев жаловался на физическое и психологическое давление, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" докладе Комитета "Гражданское содействие" "О положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждениях пенитенциарной системы за период с сентября 2011 года по август 2014 года".

Пересмотр дела вовсе не означает, что осужденные будут оправданы, однако есть вероятность снижения срока, что в случае с людьми, осужденными на пожизненный срок, означает надежду на освобождение, пояснил адвокат. "Как бы то ни было, Россия обязана ответить на вопросы о применении пыток и эффективности расследования этих заявлений, а также на вопросы о соблюдении права на справедливое разбирательство и личную неприкосновенность", - заключил Рустам Мацев.

Часть заявителей вышла на свободу

Рустам Мацев уточнил, что 17 жалоб, которыми занималась "Правовая инициатива", подавались в 2008-2010 годах. Их рассмотрение было заморожено до завершения судебных процессов на национальном уровне, а это произошло только в 2015 году, когда рассматривалась апелляция на приговор. ЕСПЧ в принципе не мог до этого момента сделать заключение относительности справедливости судебного разбирательства, пояснил Мацев.

"После этого мы подали новую жалобу от 17 человек (первая жалоба была от 11 человек) большим пакетом и отправили ее в 2016 году. Это все касаемо основного дела, а так многие из них подавали отдельные жалобы по свиданиям, по условиям содержания - у кого-то коммуницированы, у кого-то ожидают рассмотрения", - сказал Рустам Мацев.

Нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Погибли 35 силовиков, 14 мирных жителей и 92 человека из числа нападавших. В 2014 году суд признал виновными 56 человек, пятеро из них получили пожизненные сроки. 49 осужденных обжаловали приговор. Большинство из них утверждают, что были втянуты в нападение обманным путем. К июлю 2019 года на свободу вышли 18 осужденных.

В число 17 заявителей, интересы которых представляет "Правовая инициатива", входят Азамат Ахкубеков, Мурат Бапинаев, Аслан Беров, Артур Келеметов, Расул Кудаев, Руслан и Аслан Кучменовы, Альбиян Малышев, Анзор Машуков, Эдуард Миронов, Батыр Пшибиев, Заур Сокмышев, Амур Хакулов, Даниил Хамуков, Расул Хуламханов, Хасанби Хупсирегнов, Азрет Шаваев.

"По сроку из осужденных по этому процессу должны быть на свободе Келеметов, Хуламханов, Ахкубеков, Сокмышев, Хупсиргенов, в скором времени должен освободиться Кучменов Руслан. Также на свободе должен быть Малышев", - указал Мацев.

Он добавил, что часть осужденных по делу о нападении на Нальчик скончалась. "Амур Хакулов скончался в колонии из-за неоказания необходимой медицинской помощи и Мурат Каширгов скончался от острой сердечной недостаточности в колонии", - сообщил адвокат.

Пожизненно осужденный жалуется на неоказание медпомощи

Адвокат Батыр Ахильгов представлял в суде интересы Расула Кудаева, который признан Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным. Кудаева осудили пожизненно, несмотря на то, что в деле нет ни прямых, ни косвенных доказательств его причастности к нападению на силовые структуры, утверждает Ахильгов. Адвокат считает, что Кудаев получил максимально возможное наказание из-за своего бэкграунда, как бывший узник Гуантанамо. "Расул был приговорен еще до самого факта нападения на Нальчик, нужен было лишь какой-то повод. У него не было обвинения в конкретном убийстве, суровость связана с тем, что он узник Гуантанамо. Во время допроса Расула суд очень тщательно пытался выяснить обстоятельства его нахождения в Афганистане. Я делал замечание, что никто ему не вменяет этот эпизод, на что суд сказал, что им решать, что им интересно", - возмутился Ахильгов.

По его словам, Кудаев обвинялся в участии в нападении на пост ДПС "Хасанья", расположенном между Нальчиком и поселком Хасанья. "Все обвинение строилось исключительно на признательных показаниях, других участников нападения. Расул также дал признательные [показания] один раз, под пытками, как и все. Но они противоречили всему, кроме самого факта об участии. Но все обвинение строилось на показаниях других. В суде они от показаний отказались, более того сами показания были противоречивы, что мы и изложили подробно в суде. В пользу Расула были свидетельские показания, которые подтвердили его алиби, в том числе было несколько свидетелей, около пятерых - это жители поселка Хасанья, у которых в тот день проходили похороны. Они подтвердили, что он находился там. В том числе пожилая и уважаемая учительница в местном поселке", - рассказал Ахильгов.

Алиби Кудаева подтверждали и другие люди, в том числе журналист Орхан Джемаль. "Он тоже был готов дать такие показания, в тот день он разговаривал с ним тоже. Он был ранен, приехать не мог. Мы ходатайствовали путем видеоконференции, затем просили приобщить заверенный протокол его опроса. Нам также отказали в допросе правозащитницы Александры Зерновой из Лондона, она также могла подтвердить алиби Расула", - сообщил адвокат.

Сейчас Кудаев отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных. Таких колоний на Северном Кавказе нет, но даже если бы были, распределение осужденных по таким статьям осуществляется по внутренним нормативным актам УФСИН, целью которых является максимально осложнить жизнь этих людей, уверен защитник. "Связанных с подпольем распределяют не по закону, а по внутренним правилам УФСИН", - сказал Ахильгов.

Расул Кудаев имеет тяжелые заболевания, медицинская помощь в лечении которых ему не оказывается, отметил адвокат. "Родственники с ним встречаются. Случаи были, адвокат тоже заходит к нему. Расул пытается обжаловать неоказание медпомощи все это время, когда он еще был в СИЗО и на зоне - ему не оказывается надлежащая медпомощь, у него тяжелые заболевания. На зоне пыток к нему не применяли, но неоказание медпомощи — это та же пытка. Помещение в одну камеру с лицом больным туберкулезом — является тоже пыткой. Такого рода вещи там происходят постоянно", - заявил Ахильгов.

Мать Кудаева Фатима Текаева также заявила, что ее сын лишен медицинской помощи. Она утверждает, что нарушаются его права на частоту и продолжительность свиданий, на общение с родными по телефону.

"В июне он переболел коронавирусом, медпомощи не оказали ни в каком виде. Последствия ужасные, и до сих пор он приходит в себя. Конечно же, ни нормальной еды, ни лечения. На этой неделе отправила лекарства, хотя сильно сомневаюсь, что передадут. Обычно не передают, сколько бы адвокат ни пытался. Буду ждать от него новостей - смогли ему передать или нет. Телефонных звонков нет, только письма - и то, в месяц одно или в два месяца одно. Видимся мы в год два раза. Одно длительное и одно краткосрочное [свидание]", - рассказала Фатима Текаева корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за пандемии коронавируса близкие в этом году не ездили к Кудаеву. "Маршрут таков: из Нальчика в Москву, между рейсами пять-шесть часов, сидим в аэропорту, всю ночь летим. В <областной центр> самолет прилетает в 4.00-5.00 часов утра. Потом два часа на такси. Утром в семь часов доезжаем", - сообщила Текаева.

Попыток перевести Расула Кудаева ближе к дому родные не предпринимали, поскольку им сообщили, что тюрем для пожизненно осужденных в ЮФО нет, отметила мать осужденного.

Большинство родственников заявителей, к которым обратился корреспондент "Кавказского узла", отказались дать комментарии, опасаясь привлекать к себе внимание общества и представителей власти. "Как только появится публикация в интернете, все это снова начнется. Дети достаточно уже взрослые, я не хочу, чтобы они все это видели", - сказала одна из родственниц осужденного. "Все они до сих пор ощущают давление и страх", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов, говоря о родственниках осужденных.

Сроки заключения распределены несправедливо, заявил адвокат

Еще одним обвиняемым, интересы которого Ахильгов представлял в апелляционной инстанции, был Анзор Машуков. Он также осужден пожизненно. Машуков признан виновным в нападении на отдел полиции.

"Он реально участник нападения, но это тот редкий случай, когда он не только сам ушел, но и увел других с собой - отговорил участвовать в нападении. Это подтверждалось и [другими] участниками [нападения], и были косвенные свидетельства по делу. Люди видели их машину, выехавшую в названное время. Те, кто расстрелял людей в ночь нападения, но потом за то, что всех остальных потопил и выпросил себе прощение - они получили очень мягкие сроки, а тот, кто никого не убил и других увел — им пожизненное. Так получилось с Машуковым. Отношение к тем, кто находился за решеткой, определялось не тем, что он сделал, а тем, как он начал вести себя после задержания. Кто готов был топить всех — получали смягчение. Машукова также пытали - у всех все одинаково, никто не остался в стороне от пыток", - заявил Ахильгов.

Адвокаты констатируют, что еще до приговора обвиняемым расчет на восстановление прав и признание нарушенными их интересов и свобод возлагался лишь на ЕСПЧ. "ЕСПЧ - это наша единственная надежда. Еще до приговора мы понимали, что Кудаев будет осужден, но еще до того, как прокурор озвучил запрос и мы выступили в прениях, мы предполагали, что приговорят к пожизненному, именно его, из-за его «знаменитости». Все это время мы жили только надеждой на ЕСПЧ, прекрасно понимания, что иных шансов в РФ у Расула нет. И я очень надеюсь, что при тех беспрецедентных, грубых, неприкрытых нарушениях УПК и норм Европейской конвенции, решение будет в пользу Расула", - заключил его адвокат.

Практика предполагает, что Верховный суд России должен вернуть дело на новое рассмотрение, отменив приговор, указал Батыр Ахильгов. "Я не верю в справедливый приговор. Как по делу Тангиева Тимура, я не верю в оправдание в современной России невиновного человека. Ему дали 24 года, в 14 году было повторное рассмотрение, Верховный суд Чечни дал ему 21 год. Еще одна жалоба в ЕСПЧ, снова вынесут в его [Тангиева] пользу решение, но это хотя бы борьба и результат", - сказал Ахильгов.

Адвокат назвал суд по делу о нападении на Нальчик знаковым для России

О значении процесса по делу о нападении на Нальчик для судебной системы страны говорит хотя бы то, что только ради этого были отменены суды присяжных, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Батыр Ахильгов.

"Когда суд начал рассматривать это дело, председательствовала судья Галина Гориславская. Когда она рассмотрела это дело, в конце декабря 2009 года вышел указ Медведева о назначении ее судьей Мособлсуда, это означало, что если указ вступает в силу, то все должно начаться с нуля. Есть указ президента №1372 от 2.12.2009 о назначении ее судьей Мособлсуда и есть указ №1410 тоже от 2 декабря 2010 года, которым отменяется указ о ее назначении. Но потом, когда я начинаю поднимать между ними указы, 1407, 1408 - они датированы 7-8 декабря. Мы об этом говорили в прениях, в суде, они игнорировали, для них этого не существует. Это никак не аргументируют", - возмутился Ахильгов.

Он рассказал, что судом были проигнорированы отводы Гориславской и по иным основаниям, заявляемым защитой. "Мы заявляли отвод Гориславской, поскольку на промежуточных этапах в отношении моего подзащитного Кудаева ее сын представлял гособвинение при продлении ему меры пресечения. Со ссылкой на УПК мы указали в ходатайстве, что поскольку по делу участвовал ее сын будучи прокурором, представлял обвинение во время избрания Кудаеву меры пресечения, то, согласно УПК, это исключает ее участие. Ходатайство было проигнорировано, в отводе отказано. Таких вещей масса, весь этот процесс переполнен ужасно грубыми нарушениями", - рассказал адвокат.