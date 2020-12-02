02 декабря 2020, 21:17

Карантин по птичьему гриппу объявлен в селе Ростовской области

В связи со вспышкой птичьего гриппа карантин введен в селе Ряженое в Матвеево-Курганском районе.

В селе после обнаружения вирусной болезни действует ряд ограничительных мероприятий. В частности, ограничен оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок на территории села, следует из постановления о карантине, подписанного губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Кроме того населенный пункт признается эпизоотическим очагом, а территория в радиусе 5 км от него - угрожаемой зоной. В последнюю входят хуторы Грунтовский, Денисовка, Некрасова Балка, Колесниково, а также село Рясное и поселок Сухореченский Матвеево-Курганского района. Территория радиусом 10 км от очага признается зоной наблюдения, пишет со ссылкой на областное правительство "Интерфакс".

В селе Ряженое проживают 2 165 человек, следует из итогов переписи населения.

Птичий грипп - острая вирусная болезнь. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной птицей или при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. У человека заболевание протекает с повышением температуры тела, головными и мышечными болями, болью в горле. У многих пациентов болезнь, вызываемая вирусом А(H5N1), имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Кавказский узел" писал, что ранее карантин по птичьему гриппу вводился в октябре 2018 года в трех населенных пунктах Каменского района.

Примечание:

"Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса", "Экспертиза назначена после массовой гибели птиц в Кабардино-Балкарии", "ОАЭ запретили ввоз мяса птицы из Астраханской области и Калмыкии".

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