Жители Сочи лишились бесплатной "олимпийской" парковки

29 ноября 2020, 03:46

Жители Сочи возмутились, что бесплатная парковка, построенная на бюджетные средства в районе Ареды к Олимпиаде 2014 года, стала платной. Росавтодор потребовал через суд пересмотреть передачу этой парковки частному лицу. В городе катастрофически не хватает бесплатных парковочных мест для местных жителей, не говоря уже об отдыхающих, пожаловались сочинцы.

Сообщение о плачевной ситуации с парковками в Сочи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 3 ноября. "Мало того, что парковочных мест и так катастрофически не хватает, так еще построенная за государственный счет перед Олимпиадой перехватывающая парковка отдана в аренду частному лицу", - отметил автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения Антон Казанцев сообщил 28 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что высказал не только свое личное мнение, но и мнение многих автомобилистов Сочи.

"Была на Ареде, в районе нового роддома, что на улице Пластунская, 22 хорошо оборудованная Росавтодором в период подготовки к Олимпиаде, бесплатная перехватывающая парковка, приблизительно на 200 машиномест. Таких парковок в Сочи не так и много, но потребность в них огромная как со стороны местных жителей, так и гостей курорта. Но в конце лета те, кто парковался здесь - и я в их числе - обнаружили, что на парковке установлен шлагбаум и поставлена будка охраны", - рассказал Казанцев.

По его словам, за час парковки нужно заплатить 100 рублей. "Для многих местных жителей это является совершенно нереальной суммой [...] Чтобы припарковать машину на сутки, надо отдать 2 400 рублей. В месяц это более 70 тысяч рублей. Многие пенсионеры не так часто пользуются индивидуальными авто, но выехать в поликлинику или за продуктами многим под силу только на своем транспорте. Машины им нужны. Мой отец - пенсионер и инвалид, и машина ему жизненно необходима. Что касается таких как я, работающих людей, то мы паркуем машины каждый вечер после работы, как правило с 20.00 до .8.00. И за 12 часов вынуждены платить по 1 200 рублей в день. В месяц это более 30 тысяч рублей. То есть надо отдать всю свою зарплату только за парковку - и то не хватит. И тут я выяснил, что платить, оказывается, надо какому-то частному лицу", - рассказал Казанцев.

По его словам, единственное, что сделало упомянутой частное лицо, это поставило "шлагбаум с табличной о стоимости парковки и будку для наемного взимателя дани". "Бетонирование места для парковки, а также благоустройство с высадкой зеленых насаждений, обустройство пешеходных дорожек и тротуаров вокруг парковочного места - все было сделано в период Олимпиады", - сказал Казанцев.

На ситуацию с парковкой пожаловались и другие жители Сочи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла".

«В 2014 году оборудовали бесплатную парковку, я ставила машину. Она недалеко от моего дома. Бесплатная парковка была очень удобна для многих жителей и гостей микрорайона. В конце августа я не смогла проехать - наткнулась на шлагбаум. Охранник потребовал сто рублей за час. Платить такие деньги не могу, бюджет не позволяет», - сказала жительница микрорайона Ареда Ольга Максимова.

"Я - житель Ареды, ставил тут свою личную машину. На "скорой" работаю через два дня на третий. То есть частная машина у меня стоит порядка 500 часов в месяц. Если умножить на сто рублей, то получается, что я, житель города должен заплатить неизвестно кому 50 тысяч рублей только за парковку", - рассказал водитель скорой помощи Сергей.

Он также посетовал, что проблема с бесплатными парковками сказывается и на работе. "Проехать по вызовам к домам невозможно - все внутридомовые дороги заставлены частными машинами [...] И установить хозяина невозможно", - рассказал Сергей.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца рассказала, что также пользовалась упомянутой парковкой. "Она удобно расположена, никому не мешает и, в то же время, способна облегчить городскую проблему забитых дворов и тротуаров в этом районе", - рассказала она.

По словам Негоруцы, члены движения "За Сочи" выяснили, что парковка оказалась в частных руках "благодаря судебному решению". "Мы многократно обращались в прокуратуру и мэрию, но оттуда были получены только отписки. Реальных мер никаких не принято», - добавила она.

Росавтодор требует отменить решение о передаче парковки в долгосрочную аренду частному лицу

«В начале декабря 2020 года крайсуд по жалобе Росавтодора пересмотрит дело о федеральной парковке в Сочи, неправомерно переданной частному лицу [...]. Точная дата рассмотрения еще не назначена, но она в скором времени будет сообщена заявителю и сторонам процесса», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 27 ноября сотрудник канцелярии по гражданским делам Краснодарского краевого суда. По его словам, жалоба от Росавтодора была получена в начале ноября.

Представитель Росавтодора Александр Адзянов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в Краснодарский краевой суд была направлена жалоба, датированная 3 ноября. «По состоянию на 28 ноября никаких уведомлений о назначении дела из крайсуда мы не получали, но надеемся на рассмотрении жалобы в декабре», - уточнил он.

По его словам, «Росавтодор отстаивает свои нарушенные права, так как на оборудование парковки на улице Пластунская были затрачены бюджетные средства, и она по закону находится во владении Росавтодора».

Адзянов сообщил, что Росавтодор с прошлого года не может добиться в суде, на каком основании парковка в районе Ареды была передана частному лицу. По его словам, парковка площадью 4 252 квадратных метра была оборудована к Олимпиаде в 2014 году за бюджетные деньги, а в 2015 году суд без привлечения владельца парковки передал ее по иску в личное владение, обязав мэрию Сочи, не имеющую к парковке отношения, заключить с ней договор аренды сроком на 49 лет. О том, что парковка перешла в частные руки, ведомству Росавтодора стало известно только в 2019 году, после чего, была подана жалоба в суд с просьбой восстановить трехлетний срок исковой давности, чтобы обратиться в суд за отменой решения. Однако, по словам Александра Адзянова, и в этом было отказано. После чего на отказ была подана жалоба, и только в феврале 2020 года крайсуд признал отказ неправомерным и постановил восстановить срок на подачу жалобы.

В решении Краснодарского краевого суда от 19 февраля 2020 года (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), в частности, говорится о том, что в период Олимпиады по постановлению правительства парковка была построена за бюджетные средства и перешла в распоряжение Росавтодора. «Президиум краевого суда полагает, что судами первой и апелляционной инстанций допущены существенные нарушения норм процессуального права и норм материального права. Согласно части 3 статьи 320 ГПК РФ апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к участию в деле, и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом», - говорится в документе.

Суд установил, что "все земельные участки, объединенные в один земельный участок [...], который является предметом настоящего спора, изымались за счет средств федерального бюджета, где плательщиком выступало ФКУ Упрдор «Черноморье», непосредственно для строительства олимпийского объекта, передавались ФКУ Упрдор «Черноморье» по договорам безвозмездного срочного пользования земельным участком для строительства».

В решении указывается, что упомянутый земельный участок, "фактически и юридически являются земельными участками полосы отвода федеральной автомобильной дороги, при этом правом распоряжения такими земельными участками наделено Федеральное дорожное агентство, а не администрация города Сочи или Росимущество". "Таким образом, поскольку администрация города Сочи, управление Росимущества не имели полномочий по распоряжению названным земельным участком, следовательно, по мнению подателя кассационной жалобы, настоящие исковые требования заявлены [нынешним владельцем парковки] к ненадлежащему ответчику. Надлежащим ответчиком является ФКУ Упрдор «Черноморье", - говорится в решении суда от 19 февраля 2020 года.

Согласно решению суда, на мэрию в суд подала местная жительница, потребовавшая заключить с ней договор на 49 лет на указанный земельный участок. Судья обязал "департамент имущественных отношений администрации города Сочи предоставить земельный участок, принадлежащий Росавтодору, в аренду частному лицу. Затем решение суда было уточнено и договор был заключен между [заявительницей] и Росимуществом», - говорится в решении, опубликованном на сайте Центрального районного суда города Сочи.

В ответе прокурора Ю. Палаткина от 5 октября 2020 года в адрес движения "За Сочи" указывается, что договор аренды участка на 49 лет был заключен лишь 25 февраля 2019 года, так как суды длились с 2015 по 2018 годы.

Юриста Роман Шикарев сказал корреспонденту "Кавказского узла", суд вообще не должен был рассматривать иск, так как права заявительницы не были никем нарушены, хотя бы потому, что мэрия не является распорядителем данного участка, принадлежащего Росавтодору.

По словам местного жителя Дениса, который парковал автомобиль на упомянутой парковке, "частный владелец установила с августа месяца шлагбаум на участке, где вмещается порядка двух сот автомобилей, и взимает по сто рублей за час парковки автотранспорта". По его словам, владелица участка передала его в субаренду.

"Я ставлю, потому что мне некуда деваться. У меня нет альтернативы. Но я сейчас продаю машину, так как мне ее держать нет возможности из-за дороговизны парковочных мест», - сказал Денис корреспонденту "Кавказского узла".

Какими-либо комментариями владелицы парковки или предпринимателя, которому она была отдана в субаренду, "Кавказский узел" пока не располагает.

Жители Сочи пожаловались на проблемы с парковками

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи пожаловались, что в городе плачевная ситуация с бесплатными парковками.

«Чем больше транспортных проблем, тем выгоднее эвакуировать машины. Стоимость для автовладельца одной эвакуированной машины - от трех до пяти тысяч рублей, а затраты на эвакуацию копеечные. Под эти цели используются эвакуационные парковки частных лиц, земля которых принадлежит мэрии. Лучше бы на этих эвакуационных парковках делали бесплатные парковки для местных жителей, все больше было бы пользы», - высказал свое мнение таксист Вячеслав Желтов.

По мнению Алексея Кузнецова, в городе должны быть бесплатные парковочные места хотя бы местных жителей, а для иногородних следует ввести запрет на въезд в город на личном автотранспорте.

«При въезде в Сочи автомобилист должен предъявлять паспорт с регистрацией и регистрацией авто в городе. Остальной транспорт, кроме транзитного или с продовольствием, должен оставаться за пределами курорта на перехватывающих парковках. Туристы и покупатели курортной недвижимости без регистрации в ней, должны передвигаться исключительно на общественном транспорте или на транспорте, принадлежащем гостиницам и санаториям», - считает Кузнецов.

По словам руководителя пресс-службы мэрии Сочи Микаэля Нерсесяна, в Сочи всего 14 бесплатных парковок или 3632 бесплатных парковочных машиноместа.

"Бесплатные парковки расположены у крупных торговых центров, например, крупнейшая парковка находится у ТЦ «Море Молл». Она рассчитана на тысячу машиномест. Вторая по крупности парковка находится у железнодорожного вокзала Адлера. Ее вместимость полтысячи машиномест. Еще одна бесплатная парковка на 500 мест есть у гипермаркета «Магнит» на улице Приречинская в Адлере. Остальные, менее крупные бесплатные парковки насчитывают от 50 до 200 мест в Центральном, Хостинском и Адлерском районах города", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, «к парковке на Пластунской улице мэрия не имеет никакого отношения, так как она была передана во владение и пользование структуры Минтранса - Росавтодору в период строительства олимпийских дорог».

По данным издания "Мегаполис", которое ссылается на заместителя начальника ГИБДД УВД по городу Сочи Эдуарда Санникова, еще в 2012 году в городе было зарегистрировано «198 тысяч транспортных средств, прирост составляет 6,5 тысячи автомобилей ежегодно».

«Если исходить из этих данных, то в Сочи насчитывается уже более 250 000 транспортных единиц. Без учета находящихся здесь иногородних автомобилей. Естественно, что без ограничительных мер на курорте транспортную проблему не решить. Это курорт, и он должен оставаться курортом. Чтобы решить проблему, надо пересаживать людей на общественный транспорт и делать его более выгодным, чем содержание частного авто», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Сочи Петр Чуцков.

"Проблемы парковок в Сочи тесно связаны с коррупцией во власти и эвакуаторным бизнесом. Вместо того, чтобы решать проблему, чиновники ее создают своими руками, и у людей, вынужденных ставить машины в неположенных местах, эти машины эвакуируют», - отметил глава Всероссийского общества ФАР (Федерация автовладельцев России) по Сочи Алик Ле.

По его словам, стоимость услуг муниципальных парковок дешевле, чем частных. "Стоимость одного часа на платной муниципальной парковке - от 50 рублей. У частников на порядок дороже - от 100 до 500 рублей в час. Но как правило, такие паркинги не востребованы из-за цены», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам архитектора, члена Союза архитекторов России Ирины Поповой, в России с 30 декабря 2018 года действует Федеральный закон "Об организации дорожного движения", в котором, в частности, оговаривается создание парковок.

"Парковок должно хватить всем жителям. Назначение и вместительность (количество машиномест) парковок общего пользования определяются нормативами строительного проектирования», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".