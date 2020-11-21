21 ноября 2020, 17:05

Полицейский и водитель госпитализированы после погони в Волгограде

Водитель BMW проигнорировал требования наряда ДПС остановиться, а когда был блокирован, напал с монтировкой на одного из полицейских, коллега пострадавшего начал стрелять. Полицейский и нападавший госпитализированы.

Инцидент произошел сегодня в Дзержинском районе Волгограда. Наряд ДПС потребовал от водителя автомобиля BMW без госномеров остановиться, но тот попытался скрыться. Когда машина была блокирована, водитель вышел и ударил старшего лейтенанта полиции монтировкой по голове. Напарник полицейского предупредительно выстрелил в воздух, а затем - по ногам нападавшего, сообщило МВД по региону.

В результате инцидента полицейский и напавший на него водитель пострадали, оба госпитализированы, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2019 года два человека пострадали при стрельбе полицейских в селе Заветном. По данным МВД, полицейские начали стрелять, когда догоняли машину нарушителя. Местные СМИ сообщили, что были госпитализированы ребенок и подросток. Одному школьнику потребовалась операция. В ноябре двое раненых были выписаны.

Примечание:

"Пользователи соцсетей усомнились в версии следствия после видео о стрельбе в Красном Сулине", "Полицейские пострадали при погоне за водителем в Кабардино-Балкарии", "Подозреваемые в стрельбе по кубанским полицейским арестованы на два месяца.

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