Азербайджанский журналист Асланов приговорен к 16 годам заключения

16 ноября 2020, 21:41

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил журналиста Полада Асланова к 16 годам лишения свободы. Асланов назвал себя невиновным и счел мотивом преследования свою журналистскую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", Полад Асланов в июне 2019 года был арестован по подозрению в шпионаже. 24 декабря журналисту было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Сам журналист связал преследование со своей работой. 5 августа он объявил голодовку в знак протеста против нарушения его прав. 12 августа, после перевода его из СИЗО службы госбезопасности в СИЗО Пенитенциарной службы и предоставления возможности позвонить домой, Асланов прекратил акцию. 22 октября прокурор запросил для Асланова 17 лет лишения свободы.

3 февраля суд по делу Полада Асланова, обвиняемого в госизмене и угрозе убийством, начался в Баку с обвинения в адрес судьи. По мнению журналиста и его адвокатов, судья, ранее работавший в министерстве национальной безопасности, заинтересован в обвинительном приговоре. Отвод судьи не был удовлетворен.

В связи с особым карантинным режимом в зал Бакинского суда по тяжким преступлениям, где сегодня был зачитан приговор Асланову, не были пропустили журналистов и представителей гражданского общества.

Как рассказала супруга журналиста Гюльмира Асланова, в начале заседания с последним словом выступил ее муж. «Полад сказал, что ее наказывают за публикации об обложении данью турфирм, которые организовали паломничества на шиитские святыни в Кербелу и Мешхед (Иран). С каждого паломника сотрудники спецслужб брали у глав компаний по 10-20 долларов. Полад сказал, что от него требовали удалить эти записи, но он отказался делать это и против него сфабриковали уголовное дело. Полад сказал, что невиновен, что его наказывают за журналистскую деятельность», - рассказала Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

Суд признал журналиста виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы, сообщила супруга Асланова. «Конечно, это несправедливый приговор. Это расправа над невиновным человеком», - заявила она.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям "Кавказскому узлу" подтвердили информацию о приговоре Поладу Асланову.

Полад Асланов включен в список политзаключенных Союза "За свободу политзаключенных". 24 октября Комитет защиты журналистов осудил запрос прокурора о лишении свободы Асланова и призвал к его освобождению.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".