Шеврон сотрудника полиции России. Фото пресс-службы МВД России

13 ноября 2020, 12:18

Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в сокрытии преступления

Участковый в Урванском районе злоупотребил полномочиями, не зарегистрировав преступление, о котором ему заявила местная жительница, сообщили следователи. Полицейский уволен после проверки, отчиталось МВД.

По версии следствия, 7 июня местная жительница по телефону сообщила участковому о краже с дачного участка. Полицейский побывал на месте преступления, однако регистрировать обращение не стал и не передал его в дежурную часть. "Указанное сообщение оставалось не зарегистрированным и не учтенным вплоть до повторного обращения потерпевшей в органы внутренних дел 23 июля 2020 года, после чего по факту кражи было возбуждено уголовное дело", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении участкового возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч 1. ст. 285 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 285 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"Проведена служебная проверка, по результатам которой участковый уполномоченный и его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел", - проинформировало сегодня МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

МВД и Следком не уточнили, по какой причине участковый не зарегистрировал преступление.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2018 года нальчикский полицейский был обвинен в отказе регистрировать угрозы убийства. Участковый не стал регистрировать преступление, чтобы не портить показатели работы, заявили тогда следователи.

Примечание:

"Дело о фейковом ДТП в Кабардино-Балкарии дошло до суда", "Двое полицейских в Кабардино-Балкарии осуждены за незаконное хранение оружия", "Инспектор ДПС в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве и подлоге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 ноября 2020, 13:19

13 ноября 2020, 13:16

13 ноября 2020, 12:45

13 ноября 2020, 11:23

  • Власти Северной Осетии решили открыть школы после каникул

    Общеобразовательные учреждения в Северной Осетии 16 ноября возобновят работу в обычном формате, однако в них усилят меры дезинфекции, всем ученикам будут измерять температуру, а передвижение детей в школах будет ограничено, сообщило Минобрнауки.

13 ноября 2020, 10:17

  • Тофиг Ягублу упрекнул суд в затягивании решения по его жалобе

    Вынесение решения по апелляционной жалобе на приговор необоснованно затягивается, сообщил осужденный оппозиционер Тофиг Ягублу после состоявшегося 12 ноября в Баку заседания суда. Он предположил, что в суд еще не поступило указание о том, каким должен быть вердикт.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи