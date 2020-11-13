Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в сокрытии преступления

13 ноября 2020, 12:18

Участковый в Урванском районе злоупотребил полномочиями, не зарегистрировав преступление, о котором ему заявила местная жительница, сообщили следователи. Полицейский уволен после проверки, отчиталось МВД.

По версии следствия, 7 июня местная жительница по телефону сообщила участковому о краже с дачного участка. Полицейский побывал на месте преступления, однако регистрировать обращение не стал и не передал его в дежурную часть. "Указанное сообщение оставалось не зарегистрированным и не учтенным вплоть до повторного обращения потерпевшей в органы внутренних дел 23 июля 2020 года, после чего по факту кражи было возбуждено уголовное дело", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении участкового возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч 1. ст. 285 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 285 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"Проведена служебная проверка, по результатам которой участковый уполномоченный и его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел", - проинформировало сегодня МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

МВД и Следком не уточнили, по какой причине участковый не зарегистрировал преступление.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2018 года нальчикский полицейский был обвинен в отказе регистрировать угрозы убийства. Участковый не стал регистрировать преступление, чтобы не портить показатели работы, заявили тогда следователи.