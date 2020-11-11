Источники заявили о задержании имама в Ингушетии

11 ноября 2020, 13:00

Силовики провели обыск дома бывшего имама Карабулака Магомеда-Сали Даурбекова в Плиево, он задержан, сообщил сегодня источник. Опубликованы кадры с силовиками, которые покидают улицу в Плиево.

В ингушском селе Плиево прошел обыск в доме бывшего имама Карабулака Магомеда-Сали Даурбекова, сообщил сегодня информированный источник. "Обыск проходил с раннего утра в сельском поселении Плиево Назрановского района, по месту проживания Магомеда-Сали Даурбекова, который на протяжении нескольких лет занимал пост имама мечети Карабулака", - приводит "Интерфакс" слова источника.

После обыска Даурбеков был задержан, отметил источник. Он не стал связывать задержание имама с протестами в Магасе в 2019 году.

Запись утренних событий в Плиево опубликовал Telegram-канал ФортангаOrg. На ней видны пять местных жителей, мужчин и женщин, которые собрались вокруг автомобилей в частном секторе. В военный грузовик садятся два силовика и пять машин покидают улицу. "Даурбекова забрали из дома. Родственники не знают, куда его везут", - говорится в сообщении ФортангаOrg на странице в Facebook.

На сайтах Следственного комитета по Ингушетии и прокуратуры Ингушетиии на 12:00 мск нет информации о задержании Даурбекова.

"Кавказский узел" писал, что обыски и допросы бывшего муфтия Ингушетии Магомеда Хаштырова и имама Адама Малороева, прошедшие 30 сентября, как и открытие филиала центрального ДУМ, связаны с желанием властей минимизировать вероятность новых протестных акций в республике, указали депутат Закрий Мамилов и представители духовенства.