06 ноября 2020, 22:34

Чиновник из Миллерово получил условный срок за фиктивное трудоустройство

Суд в Ростовской области признал бывшего мэра Миллерово Алексея Чередниченко виновным в фиктивном трудоустройстве в госучреждение двух человек. После смягчения обвинения Чередниченко получил условный срок.

Алексей Чередниченко обвинялся в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия и суда, Чередниченко, занимая пост мэра Миллерово, используя свои служебные полномочия, дал указание директору МАУ МГП "Благоустройство" о внесении изменений в штатное расписание - о фиктивном приеме на работу двух человек на должность системного администратора. При этом фактически они не исполняли трудовые обязанности, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Миллеровском районном суде.

"Материальный ущерб администрации Миллерово составил более 491 тысячи рублей, которые были выплачены в качестве зарплаты и по договорам возмездного оказания услуг", ранее отметили в пресс-службе суда.

Суд переквалифицировал действия Чередниченко с части 2 статьи 286 УК РФ на часть 1 и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год и 4 месяца. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с законом в вышестоящей инстанции", - сообщил сегодня представитель пресс-службы Миллеровского райсуда корреспонденту "Кавказского узла".

Санкции части 2 статьи 286 УК РФ предусматривают наказание от 100 тысяч рублей штрафа до семи лет лишения свободы, части 1 той же статьи - от 80 тысяч рублей штрафа до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Чередниченко рассматривалось дважды: в первый раз дело поступило в суд в июне 2019 года, 26 декабря 2019 года суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам условно, следует из картотеки на сайте суда. 10 марта Ростовский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что мэр Красного Сулина заподозрен в заключении фиктивных контрактов, ущерб бюджету составил более 24 миллионов рублей, сообщила прокуратура 1 сентября.

Примечание:

"Следствие предъявило новые обвинения замгубернатора Ростовской области Сидашу", "Ростовский суд утвердил условное наказание чиновнику за растрату бюджетных средств", "Замглавы района в Ростовской области осужден условно за превышение полномочий".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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