Обвинение запросило шесть лет для кубанского блогера Клименченко

06 ноября 2020, 21:51

Блогера из Краснодарского края Валерия Клименченко следует приговорить к заключению в колонии со штрафом за оправдание теракта в здании ФСБ и оскорбление представителей власти, заявил гособвинитель на заседании суда.

Как сообщал "Кавказский узел", активист и блогер из станицы Тбилисской Краснодарского края Валерий Клименченко обвиняется в публичном оправдании терроризма и двух эпизодах публичного оскорбления представителя власти, его дело рассматривается в Южном окружном военном суде. Блогер не считает себя виновным. Допрошенный на заседании 22 сентября свидетель обвинения не смог вспомнить тех публикаций в соцсети, из-за которых блогера обвинили в оправдании терроризма, однако в данных во время следствия показаниях говорилось обратное. Другие свидетели заявили в суде, что подсудимый ранее не пропагандировал терроризм. После того, как Клименченко продемонстрировал листовку с протестной надписью, судьи запретили ему участвовать в заседании.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения по делу Валерия Клименченко, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. По его словам, представитель гособвинения заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и запросил для Клименченко шесть лет колонии общего режима со штрафом в 40 тысяч рублей и с лишением права публикации в интернете обращений, адресованных неопределенному кругу лиц.

Ожидается, что прения продолжатся на следующем заседании, запланированном на 12 ноября, уточнил сотрудник пресс-службы суда.

По версии обвинения, Клименченко в 2018 году ознакомился с информацией о совершенном Михаилом Жлобицким теракте в здании приемной Управления ФСБ России по Архангельской области, после чего разместил на своей странице в "ВКонтакте" текст "Подвиг Михаила Жлобицкого". Кроме того, Клименченко опубликовал в соцсети текст с угрозами в адрес полицейского и главы Тбилисского района Краснодарского края, считают следователи. Максимальное наказание по инкриминируемым Валерию Клименченко статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.