Иван Бомбергер на допросе. Кадр видео Sochi Express https://www.youtube.com/watch?v=zV3FcG-277I

05 ноября 2020, 08:54

Следком завершил расследование дела вице-мэра Сочи Бомбергера

Следователи передали в Генпрокуратуру дело бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, обвиненного в превышении полномочий из-за разрешения строительства в охранной зоне линий электропередачи. Защита настаивает на невиновности бывшего чиновника.

Как писал "Кавказский узел", Иван Бомбергер был задержан 24 октября 2018 года и шесть месяцев провел под стражей, после чего суд принял решение перевести его под подписку о явке.

Иван Бомбергер заподозрен в превышении должностных полномочий после того, как подписал разрешение на строительство в зоне, где проходит линия электропередачи. Однако 8 ноября 2018 года мэр Сочи Анатолий Пахомов пояснил, что ранее экспертиза одобрила проект комплексной застройки, предусматривающий перенос этих коммуникаций. Пахомов также отметил, что "никаких процессуальных отклонений допущено не было, на участке никаких строительных работ не велось".

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела Ивана Бомбергера, обвиняемого в превышении должностных полномочий, и направило материалы дела в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает сегодня "Коммерсант".

Согласно окончательной версии следствия, Бомбергер в 2018 году выдал разрешение на строительство многоквартирных домов в охранной зоне линий электропередачи. Сам Бомбергер вину не признает, а его защита утверждает, что ЛЭП в этом месте так и не были построены, пишет издание.

Иван Бомбергер обвинен по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его адвокат Наталья Митусова убеждена, что преступления не было, поскольку на участках под жилую застройку нет никаких линий электропередачи. Это, по ее словам, подтверждается результатами осмотра местности, допросами свидетелей, заключениями специалистов, а также показаниями представителей ПАО «Кубаньэнерго».

"Там лишь планировалось строительство ЛЭП в рамках подготовки к проведению Олимпиады, но линии так и не были построены", - сказала Наталья Митусова. Она добавила, что земля была приобретена застройщиком у государства с торгов именно под жилищное строительство, пишет издание.

Статья 286 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следственный комитет России на своем сайте и странице в Instagram, по состоянию на 08.50 мск 5 ноября, не сообщил о завершении расследования дела Бомбергера.

Примечание:

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