Процесс реабилитации карачаевцев законсервировался на неопределенный срок

02 ноября 2020, 04:56

Власти не выполняют постановление правительства об оказании помощи карачаевцам как реабилитированному народу, к примеру, не решена проблема газификации некоторых сел, отметил глава Конгресса карачаевского народа Кады-ходжи Халкечев. Процесс реабилитации законсервировался, даже среди самих карачаевцев нет желания говорить о проблемах, считает президент фонда "Эльбрусоид" Ильяс Богатырев.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

Глава Конгресса карачаевского народа Кады-ходжи Халкечев сообщил 1 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что у него нет достоверной статистики, сколько сейчас живет карачаевцев-жертв депортации, но в первую очередь речь идет о тех, кто пережил депортацию еще детьми.

Конгресс ежегодно проводит мероприятия в годовщину депортации 2 ноября, но в этом году из-за эпидемии коронавируса массовых мероприятий не будет, все ограничиться возложением цветов в 10.00 мск у Мемориала жертвам депортации карачаевского народа, а также индивидуальными молитвами в мечетях или дома). Кроме того, по словам Халкечева, именно конгресс аккумулирует жалобы со стороны депортированных, и сам направляет послания в органы власти с просьбами и требованиями от имени депортированных.

Основной проблемой, связанной с реабилитацией карачаевцев, по словам главы Конгресса карачаевского народа, является невыполнение постановления правительства РФ № 1010 об оказании социальной помощи карачаевцам как реабилитированному народу. «К примеру, должны были газифицировать некоторые наши деревни, но это не делают. Каждый год принимают решение о приостановлении действия постановления из-за отсутствия финансирования. На следующий год повторяют. А люди, имеющие право на помощь, постепенно уходят в мир иной. Такое ощущение, что государство повернулось к нам спиной», - отметил Халкечев.

Еще одна тема, которая является источником обид для карачаевцев - нежелание властей наградить тех Героев Советского Союза из числа карачаевцев, чье награждение не было проведено из-за депортации. «Это нужно для подрастающего поколения, чтобы мы могли воспитывать их на примерах этих героев патриотами нашей страны. Но, хотя на это не нужно денег, а нужно лишь доброе желание, министерство обороны отказало нам, сославшись на то, что награждения Героев Советского Союза проводить перестали», - заключил Халкечев.

Президент фонда «Эльбрусоид», журналист Ильяс Богатырев отметил, что процесс реабилитации «законсервировался на неопределенный срок». По его мнению, реабилитированным народам (в том числе карачаевцам) нужно внимание к их трагедии и ее изучение.

«Несколько фраз, сказанных руководителем государства в угоду политической конъюнктуре, явно не хватает. Сейчас нам важно самим понять, что это было в исторической перспективе, какой урон был нанесен народу. Но нет ни серьезных исследователей, ни, по большому счету, желания говорить об этих проблемах среди самих карачаевцев», - сказал Богатырев корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается материальной компенсации, то Богатырев подчеркнул, что попытки подобной компенсации, предпринятые в 1990-е годы прошлого века, были «мизерными» по сравнению с потерями людей во время депортации, а затем закончились и они. «Сейчас я не жду компенсации - в нынешней политической ситуации понятно, что это невозможно. Может быть, такой день и настанет, но сейчас нам важно разобраться самим в себе. И хотелось бы, чтобы к этим действиям подключились власти, чтобы они не делали вид, что ничего не произошло», - заключил он.

