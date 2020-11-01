Гассиев начал карьеру в супертяжелом весе с нокаута

01 ноября 2020, 05:07

Боксер из Северной Осетии Мурат Гассиев в первом раунде нокаутировал Нури Сефери по прозвищу "албанский Тайсон". Этот бой стал для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.

Как писал "Кавказский узел", дебютный бой Мурата Гассиева в супертяжелом весе планировалось провести 25 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести.

Бой между боксером-тяжеловесом Муратом Гассиевым и Сефери прошел 31 октября в Красной поляне. Он стал главным боем турнира "Столото. Фестиваль бокса".

В первом же раунде Гассиев провел успешную атаку, завершив ее точным ударом справа. Соперник упал на ринг и рефери Ираклий Малазония, осмотрев боксера, пришел к выводу о необходимости остановить поединок, пишет allboxing.ru.

Гассиев вышел на ринг после двухлетнего перерыва. Этот бой стал для него дебютным в тяжелой весовой категории: ранее боксер из Северной Осетии выступал в первом тяжелом весе. Он завоевал пояса чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Оба титула, однако, он потерял, уступив в 2018 году украинцу Александру Усику, сообщает РИА "Новости".

Для Гассиева эта победа стала 27 на профессиональном ринге при одном поряжении, тогда как Сефери потерпел уже десятое поражение при 41 победе