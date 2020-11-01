01 ноября 2020, 05:07
Гассиев начал карьеру в супертяжелом весе с нокаута
Боксер из Северной Осетии Мурат Гассиев в первом раунде нокаутировал Нури Сефери по прозвищу "албанский Тайсон". Этот бой стал для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.
Как писал "Кавказский узел", дебютный бой Мурата Гассиева в супертяжелом весе планировалось провести 25 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести.
Бой между боксером-тяжеловесом Муратом Гассиевым и Сефери прошел 31 октября в Красной поляне. Он стал главным боем турнира "Столото. Фестиваль бокса".
В первом же раунде Гассиев провел успешную атаку, завершив ее точным ударом справа. Соперник упал на ринг и рефери Ираклий Малазония, осмотрев боксера, пришел к выводу о необходимости остановить поединок, пишет allboxing.ru.
Гассиев вышел на ринг после двухлетнего перерыва. Этот бой стал для него дебютным в тяжелой весовой категории: ранее боксер из Северной Осетии выступал в первом тяжелом весе. Он завоевал пояса чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Оба титула, однако, он потерял, уступив в 2018 году украинцу Александру Усику, сообщает РИА "Новости".
Для Гассиева эта победа стала 27 на профессиональном ринге при одном поряжении, тогда как Сефери потерпел уже десятое поражение при 41 победе
На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биографическая справка Мурата Гассиева.