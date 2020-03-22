Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе перенесен из-за коронавируса

22 марта 2020, 07:37

Дата первого боя осетинского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе не может быть определена из-за пандемии коронавируса.

Информацию о переносе боя сообщил представитель спортсмена.

«Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена», - приводит слова представителя команды Мурата Гассиева, сегодня, 22 марта, ТАСС.

Дата дебюта Гассиева в супертяжелом весе переносилась уже несколько раз, отмечает "Газета.ру".

О переходе Мурата Гассиева из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) в супертяжелый стало известно в апреле 2019 года, когда, по информации "Коммерсанта", боксер заключил контракт с влиятельной промоутерской компании Matchroom Boxing.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ночь на 22 июля 2018 года уроженец Владикавказа Мурат Гассиев проиграл поединок с украинским боксером Александром Усиком. Это стало для осетинского боксера первым в карьере поражением, несмотря на массовую поддержку со стороны жителей родной республики и всего Кавказа. Поединок с Усиком обозначил слабости стиля 24-летнего Гассиева, ему нужен опыт боев с разными соперниками до перехода в супертяжелый вес, отметили болельщики.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" также опубликована биографическая справка Мурата Гассиева.