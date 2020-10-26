26 октября 2020, 18:28

Прекращены поиски моряков в Азовском море

Поиски троих моряков, пропавших после взрывов на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, прекращены в акватории. Уже нет надежды обнаружить их живыми, заявил сегодня представитель Росморречфлота.

Как писал "Кавказский узел", взрывы на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который направлялся в Ростов-на-Дону из порта "Кавказ", по версии следствия, произошли из-за нарушений требований пожарной безопасности при перевозке груза. В поисках пропавших моряков, по данным на 25 октября, было обследовано порядка 400 квадратных километров акватории Азовского моря.

24 октября на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море произошли два взрыва. Всего на танкере находились 13 человек, трое из которых оказались за бортом. На поиски моряков были направлены вертолеты из Симферополя и Геленджика.

"Морским спасательным центром  "Тамань" принято решение завершить поисково-спасательную операцию ", - приводит "Интерфакс" слова представителя пресс-службы Росморречфллота. 

"Морской спасательный центр "Тамань" объявил о решении прекратить поисково-спасательную операцию в Азовском море в связи с отсутствием разумной надежды обнаружить живыми трех пропавших членов экипажа", - приводит слова представителя Росморречфлота Алексея Кравченко РИА "Новости".

Но береговая линия еще проверяется, сообщило региональное управление МЧС. В поисках участвуют 71 человек и 20 единиц техники, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Отказ объявить чрезвычайную ситуацию лишил Геленджик экстренной помощи", "Грузинские моряки вызволены из пиратского плена в Нигерии", "Жители Кубани пожаловались на загрязнение пляжей нефтепродуктами".

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