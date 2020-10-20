20 октября 2020, 17:00
Жители Чечни сообщили о пытках двух сельчан силовиками
Два жителя села Кенхи Шаройского района под пытками оговорили шестерых односельчан по делу об употреблении наркотиков, сообщили их родные.
Чеченские силовики арестовали молодых людей из села Кенхи 18 октября, говорится в сообщении, которое пришло на аккаунт "Кавказского узла" в соцсети "ВКонтакте".
"Ни в чем не виновные ребята, по национальности аварцы. Сначала арестовали двоих: Рашидханова Хамзата Магомедовича, Ражабова Магомеда Мавсаровича. Остальных после, спустя пару часов. Другие подрабатывали в Гудермесе, строили башни в резиденции главы республики. <...> Рашидханов <...> при допросе дал показание в том, что раньше они тоже употребляли <наркотики>. <Силовик> пытал двух парней, <...> просили, чтобы каждый из них причислил всех, кто <...> употреблял <наркотики>. Вот они причислили всех, кто им голову пришел. Ахмедов Руслан Хамзатович, Алибулатов Магомед Мавлидович, Ризван Юсуп-Гаджиевич, Рашидханов Хамзат Магомедович, Ражабов Магомед Мавсарович - уже вторые сутки они находиться у <силовиков>, местонахождение никому не известно, к ним не допускают никого - ни родителей, ни родственников. У них нет никаких адвокатов <...>, все малограмотные молодые ребята от 18 до 22 лет", - написал Рамазан Джалалдинов, обозначивший себя как "самопровозглашенный правозащитник своего народа".
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О задержании восьмерых жителей Кенхи сообщили родители одного из молодых людей, Магомеда Хандулаева, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения, Рамазан Джалалдинов. "У двоих в Кенхи якобы нашли <наркотики>, у остальных ничего не нашли. Но будто бы у полицейских есть информация, что они курят, употребляют <наркотики>. Двоих — Раджабова и Рашидханова — из дома взяли. <...> Шестеро ребят <...> в это время были на подработке, на строительстве башен в Гудермесе", - рассказал Джалалдинов.
По его словам, силовики объявили, что уголовному преследованию подвергнутся трое из восьми задержанных. "Начальник <силовой структуры> даже сказал, что, мол, их в Грозный увезли. Но другие <силовики> в разговоре признали, что ребята еще в Шарое. Начальник <силовой структуры> также сказал, что с ними некая информационная беседа будет, а троих будут судить за наркотики. Остальных, возможно отпустят. Пока, однако, никого не освободили", - указал Джалалдинов в 14.00 мск.
Родственники задержанных обратились и к главе Шаройского района, но ничего нового от него не узнали, отметил Рамазан Джалалдинов. По его словам, есть неподтвержденная информация, что 19 октября в Кенхи были задержаны еще трое молодых людей.
В 2016 году житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.
Отец одного из задержанных, Магомед Алибулатов, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает никаких подробностей об этом. "Сын был на работе в Гудермесе. Дома его нет. Что с ним, я не в курсе. Собираюсь к главе села [Кенхи] идти узнавать", - сказал он сегодня.
На сайте МВД Чечни, по состоянию на 16.55 мск 20 октября, нет информации о задержании жителей Кенхи 18 и 19 октября.
источник: корреспондент "Кавказского узла"