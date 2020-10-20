Жители Чечни сообщили о пытках двух сельчан силовиками

"Ни в чем не виновные ребята, по национальности аварцы. Сначала арестовали двоих: Рашидханова Хамзата Магомедовича, Ражабова Магомеда Мавсаровича. Остальных после, спустя пару часов. Другие подрабатывали в Гудермесе, строили башни в резиденции главы республики. <...> Рашидханов <...> при допросе дал показание в том, что раньше они тоже употребляли <наркотики>. <Силовик> пытал двух парней, <...> просили, чтобы каждый из них причислил всех, кто <...> употреблял <наркотики>. Вот они причислили всех, кто им голову пришел. Ахмедов Руслан Хамзатович, Алибулатов Магомед Мавлидович, Ризван Юсуп-Гаджиевич, Рашидханов Хамзат Магомедович, Ражабов Магомед Мавсарович - уже вторые сутки они находиться у <силовиков>, местонахождение никому не известно, к ним не допускают никого - ни родителей, ни родственников. У них нет никаких адвокатов <...>, все малограмотные молодые ребята от 18 до 22 лет", - написал Рамазан Джалалдинов , обозначивший себя как "самопровозглашенный правозащитник своего народа".

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О задержании восьмерых жителей Кенхи сообщили родители одного из молодых людей, Магомеда Хандулаева, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения, Рамазан Джалалдинов. "У двоих в Кенхи якобы нашли <наркотики>, у остальных ничего не нашли. Но будто бы у полицейских есть информация, что они курят, употребляют <наркотики>. Двоих — Раджабова и Рашидханова — из дома взяли. <...> Шестеро ребят <...> в это время были на подработке, на строительстве башен в Гудермесе", - рассказал Джалалдинов.

По его словам, силовики объявили, что уголовному преследованию подвергнутся трое из восьми задержанных. "Начальник <силовой структуры> даже сказал, что, мол, их в Грозный увезли. Но другие <силовики> в разговоре признали, что ребята еще в Шарое. Начальник <силовой структуры> также сказал, что с ними некая информационная беседа будет, а троих будут судить за наркотики. Остальных, возможно отпустят. Пока, однако, никого не освободили", - указал Джалалдинов в 14.00 мск.

Родственники задержанных обратились и к главе Шаройского района, но ничего нового от него не узнали, отметил Рамазан Джалалдинов. По его словам, есть неподтвержденная информация, что 19 октября в Кенхи были задержаны еще трое молодых людей.

В 2016 году житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.

Отец одного из задержанных, Магомед Алибулатов, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает никаких подробностей об этом. "Сын был на работе в Гудермесе. Дома его нет. Что с ним, я не в курсе. Собираюсь к главе села [Кенхи] идти узнавать", - сказал он сегодня.

На сайте МВД Чечни, по состоянию на 16.55 мск 20 октября, нет информации о задержании жителей Кенхи 18 и 19 октября.