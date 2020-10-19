19 октября 2020, 23:49
Прокуратура заинтересовалась гибелью семьи в Прохладном
Семья из четырех человек погибла в Прохладном из-за утечки угарного газа. Сотрудники газовой службы связали ЧП с нарушением при установке газовой колонки.
Четверо жителей многоквартирного дома в прохладном погибли сегодня, 19 октября.
Причиной гибели семьи стала утечка угарного газа. Прокурор Кабардино-Балкарии поручил проверить действия ответственных за эксплуатацию газового оборудования, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Утечка угарного газа произошла из-за грубого нарушения эксплуатации газового оборудования, заявили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Нальчик".
Сотрудники газовой компании обследовали место инцидента и обнаружили, что газовая колонка в квартире была установлена некорректно - продукты сгорания отводились в бытовое помещение. "Бригадой аварийной службы произведено отключение абонента от газоснабжения с установкой заглушки и пломбы", - цитирует сообщение газовой компании "Интерфакс".