19 октября 2020, 23:49

Прокуратура заинтересовалась гибелью семьи в Прохладном

Семья из четырех человек погибла в Прохладном из-за утечки угарного газа. Сотрудники газовой службы связали ЧП с нарушением при установке газовой колонки.

Четверо жителей многоквартирного дома в прохладном погибли сегодня, 19 октября.

Причиной гибели семьи стала утечка угарного газа. Прокурор Кабардино-Балкарии поручил проверить действия ответственных за эксплуатацию газового оборудования, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Утечка угарного газа произошла из-за грубого нарушения эксплуатации газового оборудования, заявили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Нальчик".

Сотрудники газовой компании обследовали место инцидента и обнаружили, что газовая колонка в квартире была установлена некорректно - продукты сгорания отводились в бытовое помещение. "Бригадой аварийной службы произведено отключение абонента от газоснабжения с установкой заглушки и пломбы", - цитирует сообщение газовой компании "Интерфакс". 

Примечание:

"Семья туристов из Ставрополья отравилась газом в Карачаево-Черкесии", "Двое взрослых и трое детей отравились газом в Ингушетии", "Пять человек пострадали от отравления газом в Дагестане".

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