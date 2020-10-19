Прокуратура заинтересовалась гибелью семьи в Прохладном

19 октября 2020, 23:49

Сотрудники газовой компании обследовали место инцидента и обнаружили, что газовая колонка в квартире была установлена некорректно - продукты сгорания отводились в бытовое помещение. "Бригадой аварийной службы произведено отключение абонента от газоснабжения с установкой заглушки и пломбы", - цитирует сообщение газовой компании "Интерфакс".

Причиной гибели семьи стала утечка угарного газа. Прокурор Кабардино-Балкарии поручил проверить действия ответственных за эксплуатацию газового оборудования, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Семья из четырех человек погибла в Прохладном из-за утечки угарного газа. Сотрудники газовой службы связали ЧП с нарушением при установке газовой колонки.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры

Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.