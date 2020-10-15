15 октября 2020, 19:39

Житель Дагестана признан виновным в подготовке теракта

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии жителя Дагестана Мурада Гасанова, признав его виновным в подготовке теракта у здания администрации Кизлярского района.

Приговор 20-летнему Мураду Гасанову по обвинению в участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении взрывного устройства и приготовлении к теракту вынес сегодня Южный окружной военный суд. "Установлено, что 18 августа 2019 года подсудимый, находясь в Республике Дагестан,  принес присягу на верность лидеру ИГ*, которую записал на листе бумаги и мобильный телефон и переслал участнику организации", - сообщил сотрудник пресс-службы суда корреспонденту "Кавказского узла". 

Гасанову сообщили, что условием выезда в Сирию для участия в деятельности ИГ* является совершение теракта в Дагестане, было выбрано здание администрации Кизлярского района. "18 сентября 2019 года подсудимый забрал из тайника, местонахождение которого ему сообщил участник ИГ*, самодельное взрывное устройство. Террористический акт не был осуществлен в связи с задержанием Гасанова при перевозке взрывного устройства", - отметили в пресс-службе 

Обвиняемый признал вину. "Гасанов признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки", - сказал представитель суда корреспонденту "Кавказского узла".

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 27 июля, состоялось восемь заседаний, следует из информации на сайте суда.

Комментариями защиты Мурада Гасанова относительно вынесенного ему приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* Организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Родственники потребовали выдать тела убитых силовиками в Ингушетии", "Уроженец Чечни осужден по делу о подготовке теракта в Астрахани".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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