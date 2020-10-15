15 октября 2020, 19:39
Житель Дагестана признан виновным в подготовке теракта
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии жителя Дагестана Мурада Гасанова, признав его виновным в подготовке теракта у здания администрации Кизлярского района.
Приговор 20-летнему Мураду Гасанову по обвинению в участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении взрывного устройства и приготовлении к теракту вынес сегодня Южный окружной военный суд. "Установлено, что 18 августа 2019 года подсудимый, находясь в Республике Дагестан, принес присягу на верность лидеру ИГ*, которую записал на листе бумаги и мобильный телефон и переслал участнику организации", - сообщил сотрудник пресс-службы суда корреспонденту "Кавказского узла".
Гасанову сообщили, что условием выезда в Сирию для участия в деятельности ИГ* является совершение теракта в Дагестане, было выбрано здание администрации Кизлярского района. "18 сентября 2019 года подсудимый забрал из тайника, местонахождение которого ему сообщил участник ИГ*, самодельное взрывное устройство. Террористический акт не был осуществлен в связи с задержанием Гасанова при перевозке взрывного устройства", - отметили в пресс-службе
Обвиняемый признал вину. "Гасанов признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки", - сказал представитель суда корреспонденту "Кавказского узла".
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 27 июля, состоялось восемь заседаний, следует из информации на сайте суда.
Комментариями защиты Мурада Гасанова относительно вынесенного ему приговора "Кавказский узел" пока не располагает.
Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".
* Организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"