Житель Дагестана признан виновным в подготовке теракта

15 октября 2020, 19:39

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии жителя Дагестана Мурада Гасанова, признав его виновным в подготовке теракта у здания администрации Кизлярского района.

Приговор 20-летнему Мураду Гасанову по обвинению в участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении взрывного устройства и приготовлении к теракту вынес сегодня Южный окружной военный суд. "Установлено, что 18 августа 2019 года подсудимый, находясь в Республике Дагестан, принес присягу на верность лидеру ИГ*, которую записал на листе бумаги и мобильный телефон и переслал участнику организации", - сообщил сотрудник пресс-службы суда корреспонденту "Кавказского узла".

Гасанову сообщили, что условием выезда в Сирию для участия в деятельности ИГ* является совершение теракта в Дагестане, было выбрано здание администрации Кизлярского района. "18 сентября 2019 года подсудимый забрал из тайника, местонахождение которого ему сообщил участник ИГ*, самодельное взрывное устройство. Террористический акт не был осуществлен в связи с задержанием Гасанова при перевозке взрывного устройства", - отметили в пресс-службе