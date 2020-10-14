Семь жителей Дагестана обвинены в создании террористической группировки

14 октября 2020, 16:23

Переданы в суд уголовные дела жителей Дербентского района, обвиняемых по 10 уголовным статьям, в том числе в создании террористического сообщества и подготовке нападений на силовиков, сообщили следователи.

По версии следствия, в январе 2019 года семь жителей Дербентского района создали террористическое сообщество, в которое вовлекли и других людей, прошли обучение в том числе изготовлению взрывных устройств, и "передавали друг другу огнестрельное оружие и боеприпасы".

"В этот же период они, объединившись в организованную группу и вооружившись боеприпасами и взрывчатыми веществами, с целью подготовки и осуществления посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, создали незаконное вооруженное формирование. Однако обвиняемые реализовать свой умысел [...] не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции", - сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

Следователи также считают, что в марте 2019 года обвиняемые облили бензином и подожгли автомобили сотрудника полиции и местного жителя, а также планировали убийство местной жительницы.

В зависимости от роли, они обвиняются по статьям "вовлечение в совершение преступления террористической направленности", "создание террористического сообщества", "прохождение обучения террористической деятельности", "создание незаконного вооруженного формирования и руководство им", "приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом", "приготовление к убийству организованной группой по мотивам религиозной ненависти", "незаконный оборот оружия организованной группой", "незаконный оборот взрывных устройств организованной группой" и "покушение на незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой".

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Комментариев от обвиняемых либо их представителей относительно передачи дела в суд пока не поступало.