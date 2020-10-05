05 октября 2020, 16:47

Следком обвинил главу Георгиевска в угрозе убийством

Глава Георгиевского городского округа Максим Клетин обвинен в угрозе убийством своей знакомой, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края. Чиновник все еще остается на своей должности, хотя Следком потребовал его отставки.

Как писал "Кавказский узел", глава Георгиевска Максим Клетин подозревается в угрозе убийством местной жительнице и использовании "липового" диплома, сообщил 12 февраля Следком. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 13 февраля  отстранил главу округа от работы.

По версии следствия, в ходе ссор со своей знакомой чиновник угрожал ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, приставлял нож к животу и делал вид, что душит ее, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

В октябре 2017 года Максим Клетин приобрел фиктивный диплом о получении высшего профессионального образования в одном из учебных заведений, который он представил при трудоустройстве на должность первого зама главы администрации округа, а затем - в комиссию по отбору кандидатов на должность главы округа. При этом Клетин был отчислен из вуза, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело Максима Клетина после вручения копии обвинения будет направлено в Георгиевский городской суд. Максимальное наказание по ст. 327 УК РФ составляет четыре года лишения свободы, по ст. 119 УК РФ - до двух лет лишения свободы.

Максим Клетин все еще состоит в должности главы Георгиевского городского округа, следует из информации на официальном сайте округа на 16:20 мск 5 октября.

Управление Следкома по Ставрополью 30 сентября вынесло представление, в котором рекомендует председателю думы Георгиевского городского округа принять решение о досрочном прекращении полномочий главы округа, основанием для увольнения Клетина следствие назвало незаконное избрание чиновника на должность, так как у того имеется гражданство Израиля, полученное в 1997 году. Однако возбудить уголовное дело в связи с наличием второго гражданства Следком не смог в связи с истечением срока давности, сообщил 3 октября "Блокнот Ставрополь".

Напомним, что в 2014 году Максим Клетин, занимавший тогда должность заместителя главы Кисловодска, подозревался в участии в разбойном нападении на бизнесмена Владимира Печенного в 2000 году во Владикавказе. Клетин свою вину отрицал, заявляя, что в день нападения находился в Москве. В 2015 году дело было закрыто в связи с истечением срока давности. 

Примечание:

"Процесс по делу вице-мэра Кисловодска перенесен на неопределенный срок из-за болезни судьи", "Исключенный из "Единой России" глава Георгиевска заподозрен в угрозе убийством и подлоге", "Суд во Владикавказе обязал свидетелей явиться на процесс по делу Максима Клетина".

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