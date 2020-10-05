Узбекские мигранты на вокзале Волжского. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=Cv820ZpB98k&feature=emb_logo

05 октября 2020, 09:56

Спецпоезд подготовлен для вывоза граждан Узбекистана из Волжского

Поезд Волжский - Ташкент, отправка которого намечена на сегодня, способен вместить 938 граждан Узбекистана, ожидающих возвращения домой, сообщили в Приволжской железной дороге.

Как писал "Кавказский узел", поезд Волжский – Ташкент не смог вместить всех жителей Узбекистана, которые хотели вернуться домой, и в ожидании следующей отправки мигранты уехали в мечеть, где для них организован приют. Граждане Узбекистана продолжают прибывать в Волжский, сообщил муфтий 29 сентября.

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла. 

Специальный поезд для вывоза граждан Узбекистана с территории России отправится сегодня в 21:57 по местному времени (20:57 мск). В составе будет 20 вагонов, им на родину смогут вернуться 938 человек, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги. Чтобы купить билет на поезд 483/484 сообщением Волжский – Ташкент, необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. "По территории России поезд проследует без остановок", - приводит сообщение пресс-службы "Новости Волгограда".

Через сайт РЖД билеты на поезд 483/484 не продаются. "Прямых железнодорожных рейсов по маршруту Волжский — Ташкент на 05 октября не найдено", - информирует сайт РЖД при попытке купить билеты на вывозной поезд. 

Поезда из Волжского в Ташкент отправились 25 и 29 сентября, и 1 октября. 3 октября в Волжский прибыло несколько сотен граждан Узбекистана, которые надеются уехать домой. Только за несколько часов в город приехало 200 мигрантов, сообщил 4 октября V1.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара", "Обвиняемые в беспорядках близ Куллара отвергли признательные показания", "Часть мигрантов из Узбекистана осталась на вокзале в Волжском".

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