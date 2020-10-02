Муслим Даххаев осужден на два года

02 октября 2020, 17:34

Суд приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего начальника Ростовского областного управления ФСИН Муслима Даххаева, признанного виновным в разглашении гостайны и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", Муслим Даххаев находится под стражей с ноября 2019 года.

Ростовский областной суд признал Даххаева виновным, и за разглашение гостайны постановил на год лишить его свободы и запретить ему в течение двух лет занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. За злоупотребление полномочиями суд счел справедливым наказание в виде года заключения.

"Путем полного сложения наказаний окончательное наказание Даххаеву назначено в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно- распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что до вступления приговора в законную силу Даххаев останется под стражей, а срок наказания будет отсчитываться с 13 ноября 2019 года, причем день ареста будет засчитан за два дня в колонии-поселении. Отметим, что максимальное наказание по обеим статьям предъявленного Даххаеву обвинения составляет четыре года заключения.

Муслим Даххаев участвовал в боях с отрядами Басаева и Хаттаба, которые вторглись в Дагестан в 1999 году. Подробнее об этих событиях сообщается в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".