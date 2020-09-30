Грузинская прокуратура заинтересовалась демаркацией границ с Азербайджаном

30 сентября 2020, 04:29

Эксперты комиссии по демаркации и делимитации государственных границ Грузии подозреваются в том, что согласовали участки границы с Азербайджаном в ущерб интересам страны, сообщила Генпрокуратура Грузии.

Как писал "Кавказский узел", из-за незавершенности процесса демаркации границы с Азербайджаном идет спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи". В феврале 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном части монастырского комплекса. Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы.

Грузино-азербайджанский пограничный спор обострился в апреле 2019 года, когда пограничники Азербайджана перекрыли монахам, паломникам и туристам дорогу к монастырю Удабно. В мае протесты грузинской стороны вызвало строительство дороги на спорном участке. В июле у монастырского комплекса "Давид Гареджи" произошел конфликт между азербайджанскими пограничниками и грузинскими активистами. 6 октября Азербайджан открыл в районе монастыря новую заставу. В октябре 2019 года грузинская церковь заявила о праве собственности на монастыри. Удабно и Чичхитури комплекса "Давид Гареджи".

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по делу о нарушении неприкосновенности территории страны (ч. 1 ст. 308 УК Грузии), говорится в распространенном 29 сентября сообщении надзорного ведомства, которое перевел корреспондент «Кавказского узла».

Расследование дела начато после получения письменной информации от министерства обороны Грузии о том, что правительственная комиссия по демаркации и делимитации государственных границ страны "незаконно и в ущерб территориальным интересам нашей страны согласовала определенные участки грузино-азербайджанской-границы", отмечает ведомство.

Следствие ведется с 17 августа, на данном этапе, в частности, изучается законность действий отдельных экспертов, участвующих в процессе делимитации государственной грузино-азербайджанской границы, указано в сообщении. Кроме того, Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Л.Самхараули назначило картографическую экспертизу, в проведение которой также включены представители академических кругов – ученые и ведущие специалисты в области геодезии и картографии, сообщило ведомство.

Санкции по статье о нарушении неприкосновенности территории Грузии предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы, отмечает прокуратура.

Ведомство не уточнило, за по работе за какое время возникли претензии к комиссии, однако, по имеющейся информации, это период с 2006 по 2009 годы, сообщил на своем сайте Общественный вещатель Грузии.

Во время визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию 24 сентября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что обнаружены новые картографические материалы, которые могут внести изменения в грузино-азербайджанское соглашение на 2006-2007 годы по пограничным вопросам. «Материалы уже отправлены в Азербайджан. Мы активно работаем над демаркацией границы с Азербайджаном», - процитировали его "Новости-Грузия". Он также указал, что из-за пандемии заседания комиссии по вопросу грузино-азербайджанской границы проводятся дистанционно.