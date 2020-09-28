Авария на трассе "Формула" в Сочи. Скриншот видео канала "МатчТВ", https://matchtv.ru/autosport/formula-1/matchtvnews_NI1245130_U_Fettela_ne_shla_kvalifikacija_i_on_jeje_ostanovil_Dla_vseh_Itogi_subboty_na_Gran_pri_Rossii

28 сентября 2020, 01:43

Две аварии произошли в последний день российского этапа "Формулы" в Сочи

В Сочи завершился российский этап "Формулы-1", победителем которого стал Валттери Боттас из команды Mercedes. В последний день соревнований произошли две аварии, в том числе серьезная на этапе "Формулы-2", из-за которой пришлось завершить гонки досрочно.

Как писал "Кавказский узел", российский этап "Формулы-1" в Сочи проходит в условиях ограничений в связи с коронавирусом. Несмотря на это, все билеты были проданы за неделю до мероприятия. Квалификационный заезд с новым рекордом выиграл четырехкратный чемпион трассы Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Сочи получил право на проведение гонок "Формулы-1" в 2010 году. Трасса расположена на территории Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Открытие автодрома состоялось 20 сентября 2014 года, а первая гонка серии "Формула-1" прошла 12 октября 2014 года. Российский этап гонки в 2019 году в четвертый раз выиграл Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал лишь третьим, пропустив вперед Макса Ферстаппена из команды Red Bull Honda, пишет "Мир Ф1".

Из-за аварии пришлось завершить гонку досрочно пилоту команды McLaren Карлосу Сайнсу. На первом же круге во втором повороте он не рассчитал скорость и врезался в стену. Подводя итоги этапа, Сайнс высказал мнение, что второй поворот на трассе плохо продуман, так как создает аварийные ситуации, пишет sport.ru.

Более серьезная авария произошла на этапе "Формулы-2". На седьмом круге столкнулись болиды итальянского гонщика Луки Гиотто из команды Hitech GP и британца Джейка Эйткена из команды Campos. Машины были серьезно повреждены, а болид Гиотто загорелся. Никто из пилотов при этом не пострадал. Гонки были завершены досрочно, победители определились по итогам пяти первых кругов. Лучшим стал китаец Гуань Джоу из команды UNI-Virtuosi, россиянин Никита Мазепин из Hitech GP стал вторым, а Мик Шумахер из PREMA - третьим.

Напомним, что в 2014 году, когда гонка в Сочи проводилась впервые, соревнования в дни заездов посетили около 65 тысяч человек, при этом самые дешевые билеты были полностью раскуплены, но часть билетов средней и высокой ценовых категорий остались не проданы. При этом жители и гости города жаловались на дороговизну билетов. В 2015 году все билеты были распроданы за несколько дней до старта, такой же высокий интерес к гонкам был в 2016 году. 

Примечание:

"Организаторы "Формулы-1" в Сочи заявили о большом интересе зрителей", "Пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель положительно оценил трассу для гонок в Сочи", "Победу в квалификации на Гран-при России в Сочи одержал гонщик Нико Росберг".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 сентября 2020, 03:12

28 сентября 2020, 02:22

28 сентября 2020, 00:44

  • Степанакерт признал потерю ряда позиций в зоне карабахского конфликта

    Азербайджанская стороны стремится уничтожить объекты инфраструктуры, в ходе боевых действий были потеряны некоторые позиции в направлении Талыша, заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Среди пострадавших в результате обстрелов оказалась беременная, сообщил карабахский омбудсмен. 

27 сентября 2020, 23:45

27 сентября 2020, 22:49

  • Эльчин Садыгов отстранен от частной адвокатской практики

    Азербайджанскому адвокату Эльчину Садыгову, специализирующемуся на правозащитной деятельности, запрещено заниматься частной практикой. Коллегия адвокатов объявила ему выговор и обязала работать в составе адвокатского бюро. Садыгов назвал это решение репрессивной мерой и заявил об ограничении его прав.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи