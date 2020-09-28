Две аварии произошли в последний день российского этапа "Формулы" в Сочи

28 сентября 2020, 01:43

В Сочи завершился российский этап "Формулы-1", победителем которого стал Валттери Боттас из команды Mercedes. В последний день соревнований произошли две аварии, в том числе серьезная на этапе "Формулы-2", из-за которой пришлось завершить гонки досрочно.

Как писал "Кавказский узел", российский этап "Формулы-1" в Сочи проходит в условиях ограничений в связи с коронавирусом. Несмотря на это, все билеты были проданы за неделю до мероприятия. Квалификационный заезд с новым рекордом выиграл четырехкратный чемпион трассы Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Сочи получил право на проведение гонок "Формулы-1" в 2010 году. Трасса расположена на территории Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Открытие автодрома состоялось 20 сентября 2014 года, а первая гонка серии "Формула-1" прошла 12 октября 2014 года. Российский этап гонки в 2019 году в четвертый раз выиграл Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал лишь третьим, пропустив вперед Макса Ферстаппена из команды Red Bull Honda, пишет "Мир Ф1".

Из-за аварии пришлось завершить гонку досрочно пилоту команды McLaren Карлосу Сайнсу. На первом же круге во втором повороте он не рассчитал скорость и врезался в стену. Подводя итоги этапа, Сайнс высказал мнение, что второй поворот на трассе плохо продуман, так как создает аварийные ситуации, пишет sport.ru.

Более серьезная авария произошла на этапе "Формулы-2". На седьмом круге столкнулись болиды итальянского гонщика Луки Гиотто из команды Hitech GP и британца Джейка Эйткена из команды Campos. Машины были серьезно повреждены, а болид Гиотто загорелся. Никто из пилотов при этом не пострадал. Гонки были завершены досрочно, победители определились по итогам пяти первых кругов. Лучшим стал китаец Гуань Джоу из команды UNI-Virtuosi, россиянин Никита Мазепин из Hitech GP стал вторым, а Мик Шумахер из PREMA - третьим.