Этап "Формулы-1" в Сочи открылся с аншлагом

27 сентября 2020, 04:07

Российский этап "Формулы-1" в Сочи проходит в условиях ограничений в связи с коронавирусом. Несмотря на это все билеты были проданы за неделю до мероприятия. Квалификационный заезд с новым рекордом выиграл четырехкратный чемпион трассы Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Как писал "Кавказский узел", Сочи получил право на проведение гонок "Формулы-1" в 2010 году. Трасса расположена на территории Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Открытие автодрома состоялось 20 сентября 2014 года, а первая гонка серии "Формула-1" прошла 12 октября 2014 года. Российский этап гонки в 2019 году в четвертый раз выиграл Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Квалификационный заезд "Формулы-1" на этапе Гран-при России, состоявшийся 26 сентября, выиграл Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. В лучшей попытке он преодолел круг за минуту 31,304 секунды, при этом поставив новый рекорд трассы, пишет "Советский спорт".

Со второй позиции в гонке стартует Макс Ферстаппен из команды Red Bull, который отстал от Хэмилтона всего на 0,5 секунды. Третий результат у его партнера по команде Валттери Боттаса, проигравшего 0,652 секунды.

Обязательным требованием для зрителей российского этапа "Формулы-1" стало ношение медицинских масок. Для болельщиков организаторы этапа приобрели 30 тысяч масок и 20 тысяч литров антисептических средств для заполнения автоматических санитайзеров. Кроме того, зрителям напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, информирует ТАСС.

В проведении российского этапа гонок помогают 610 волонтеров, которые также соблюдают меры предосторожности, безопасность проведения заездов на автодроме обеспечивают более 400 маршалов из более чем 40 регионов России.

Несмотря на пандемию коронавируса, все билеты на российский этап гонок были проданы за неделю до мероприятия. Всего для зрителей было доступно 30 тысяч билетов, информирует "Чемпионат".

Основная гонка Гран-при России состоится сегодня, 27 сентября.