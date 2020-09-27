Пурцхванидзе арестован по обвинению в подделке улик по делу о смерти Бачалиашвили

27 сентября 2020, 06:56

Суд в Тбиблиси поместил под стражу учредителя компании "Антикризисный центр проблем безопасности" Давида Пурцхванидзе. Он обвиняется в том, что передал адвокату семьи Бачалиашвили недостоверные спутниковые снимки, опровергающие версию следствия.

Как писал "Кавказский узел", адвокат семьи программистки Тамар Бачалиашвили представил следствию спутниковые снимки, которые свидетельствуют против версии о ее самоубийстве. По делу о фальсификации доказательств был задержан Давид Пурцхванидзе, руководитель учрежденной им же компании "Антикризисный центр проблем безопасности". Следствие считает, что он передал адвокату обработанные спутниковые снимки, чтобы сделать рекламу своей компании и привлечь средства доноров.

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая потребовала заключить под стражу Пурцхванидзе, сообщил 26 сентября "Спутник-Грузия".

Прокуратура заявила в ходатайстве, что если Пурцхванидзе останется на свободе, то может покинуть Грузию, так как у него есть билеты на самолет и средства на счету в зарубежном банке. Адвокаты просили избрать обвиняемому залог в качестве меры пресечения, указав, что Пурцхванидзе собирался отправиться в командировку, отмечает издание.

Напомним, 22 июля тело 23-летней Тамар Бачалиашвили было найдено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем и по статье "Доведение до самоубийства". Следователи не нашли следов насилия на теле. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.