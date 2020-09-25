25 сентября 2020, 20:32

Парапланеристка пострадала в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали парапланеристку, которая получила травму при жесткой посадке в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

Сотрудники Эльбрусского поисково-спасательного отряда обнаружили 29-летнюю туристку из Санкт-Петербурга в районе скалы Пирамида. Пострадавшую доставили в селение Эльтюбю, где передали бригаде скорой помощи.

Женщина ушибла бедро, уточняется в сегодняшней публикации на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел на территории парадрома, со ссылкой на МЧС сообщил "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 сентября в том же Чегемском районе погиб петербургский дельтапланерист. Спасатели передали его тело следователям.

Примечание:

"Полиция нашла заблудившихся в Кабардино-Балкарии туристов", "Пожилой турист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист пострадал при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии".

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