25 сентября 2020, 20:32
Парапланеристка пострадала в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели эвакуировали парапланеристку, которая получила травму при жесткой посадке в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
Сотрудники Эльбрусского поисково-спасательного отряда обнаружили 29-летнюю туристку из Санкт-Петербурга в районе скалы Пирамида. Пострадавшую доставили в селение Эльтюбю, где передали бригаде скорой помощи.
Женщина ушибла бедро, уточняется в сегодняшней публикации на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.
Инцидент произошел на территории парадрома, со ссылкой на МЧС сообщил "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 сентября в том же Чегемском районе погиб петербургский дельтапланерист. Спасатели передали его тело следователям.
"Полиция нашла заблудившихся в Кабардино-Балкарии туристов", "Пожилой турист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист пострадал при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии".
25 сентября 2020, 20:11
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Трое дагестанских чиновников обвинены в растрате 51 млн рублей
Передано в суд дело трех сотрудников администрации Гергебильского района Дагестана, обвиненных в нецелевых тратах при реализации программы социально-экономического развития муниципалитета.
25 сентября 2020, 19:48
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Голодовка в Ереване прекращена после встречи с помощником премьера
Помощник премьер-министра Армении пообещал участникам голодовки решить по дипломатическим каналам проблему возобновления авиасообщения с Россией. Протестующие согласились приостановить акцию.
25 сентября 2020, 19:37
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Суд вернул на пересмотр дело владельца лодочной станции в Волгограде
Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор гендиректору лодочной станции Леониду Жданову по делу о гибели в июне 2018 года 11 человек при столкновении буксира с прогулочным катамараном на Волге. Защита намерена обжаловать решение суда, сообщил сегодня адвокат.
25 сентября 2020, 19:01
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Посетители мечети "Тангим" заметили усиление пятничных рейдов
Порядка 50 силовиков дежурили на трех постах у махачкалинской мечети "Тангим" после пятничной молитвы. МВД Дагестана объяснило рейд у мечети обеспечением безопасности.
25 сентября 2020, 18:35
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Колхоз в Кабардино-Балкарии потребовал обеспечить возврат земель
Компания-арендатор, вопреки решению Арбитражного суда Кабардино-Балкарии, начала обработку земель колхоза имени Петровых. Этими действиями компания пытается отсрочить возвращение земель, заявила юрист колхоза.
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