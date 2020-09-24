Азербайджанский журналист оштрафован после освещения протестной акции

24 сентября 2020, 21:42

Журналист-фрилансер Анар Абдулла был задержан сегодня из-за конфликта с местным жителем во время съемки одиночного пикета в Баку. Полиция оштрафовала журналиста за мелкое хулиганство. Абдулла утверждает, что на него напал провокатор.

Абдулла был задержан около полудня перед зданием Министерства образования Азербайджана в Баку.

"Учительница из интерната-гимназии Сиязаньского района Джейран Рахбари провела одиночную акцию протеста перед зданием Минобразования. Там было несколько журналистов. Вдруг на меня набросился проправительственный активист и стал размахивать руками. Это была провокация. Полиция увезла нас обоих. Но в отделении я его уже не видел", - рассказал Анар Абдулла корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, он был освобожден спустя пять часов. При этом, полиция оштрафовала его на 50 манатов (30 долларов). "Против меня составили протокол по ст. 510 КоАП - мелкое хулиганство. Дескать, я нецензурно выражался на улице. Но этого не было. Я подам апелляцию на решение полиции", - заявил Абдулла.

Журналистка из азербайджанской службы "Голоса Америки" Ульвия Али, которая присутствовала при задержании Абдуллы, также назвала инцидент провокацией. По ее словам, когда журналист делал видеосюжет с акции, к нему подошел мужчина и стал размахивать руками и высказывать обвинения. "Полиция забрала Анара Абдуллу и его самого и их повезли в 18-ое отделение полиции...", - написала журналистка на своей странице в Facebook.

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов назвал действия полицейских неправомерными.

"Полиция превысила полномочия. Она обязана не препятствовать профессиональной деятельности представителей медиа. Похоже, что была совершена провокация. [Инициатор конфликта] в прошлом году нападал на несовершеннолетнюю дочь оппозиционера и получил за это всего 15 суток. Этот человек не скрывает, что предпринимает насильственные действия на почве ненависти к инакомыслию. Такие действия не должны оставаться безнаказанными, поскольку они создают опасный прецедент использования насилия в достижении политических целей", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД Азербайджана воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

Анар Абдулла ранее был задержан во время акции протеста в Баку в ночь на 15 июля, на которой проводил видеосъемку.

Сегодняшняя акция перед зданием Минобразования, на которой был задержан журналист, длилась менее получаса. Ее участница Джейран Рахбари рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что выступила против нарушений закона и прав сотрудников гимназии, в которой она работает. Она утверждает, что руководство гимназии "субъективно распределяет учебную нагрузку между педагогами, отдавая больше часов учителям, имеющим фальшивые дипломы".

Директор гимназии Айнура Дадашева в свою очередь назвала утверждения Рахбари ложью, сообщив, что подала в суд иск, требуя привлечь учительницу к ответственности "за клевету и оскорбления".

Получить комментарии в Минообразования Азербайджана не удалось.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".