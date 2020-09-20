Нехватка развлечений в карантин побудила владикавказцев возродить "хъазт"

20 сентября 2020, 14:26

Карантинные ограничения породили нехватку культурных мероприятий, что стало хорошей почвой для возрождения во Владикавказе традиции танцевальных вечеров "хъазт", рассказали организаторы этого еженедельного мероприятия. Владикавказцы устали от самоизоляции и с удовольствием собираются в центре города, чтобы петь старые песни, играть на народных инструментах и исполнять осетинские народные танцы.

Каждую неделю "хъазт" собирает около двух сотен человек разного возраста в качестве участников и зрителей. Участники – в основном молодые люди, до 35 лет, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Словом "хъазт" (в переводе - "танцы", "вечер танцев") в осетинской народной традиции называется праздничное гуляние, преимущественно с участием молодежи, в ходе которого ведущий выбирает двоих из собравшихся в круг людей, парня и девушку, для парного танца.

"Это было любимое культурное развлечение осетин издревле. «Хъазт» собирал вечером молодёжь после тяжелого рабочего дня. Здесь можно было увидеться с кем-то, отдохнуть и повеселиться. Ведущий «хъазта», которого называли «чегъре», указывал палкой на пару, которая будет танцевать. Палка эта была обычно украшена орнаментами и рисунками. Если парню нравилась девушка и он хотел с ней станцевать, то мог попросить «чегъре», чтобы тот указал именно на ту девушку. По сути «хъазт» был единственным местом, где молодые люди могли увидеться, познакомиться и повеселиться. Мелодии исполняли на традиционных инструментах, сопровождали ритмичными хлопками. Также были популярны шуточные танцы, такие как танец индюков «гогызы кафт». Такие танцы исполняли обычно, когда уже уставали. Со временем традиция проводить вечер за песнями и танцами осталась только в сёлах, где еще оставалась молодежь. Сейчас традицию возрождают, и это очень здорово", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор литературного журнала "Мах дуг" Оксана Хетагурова.

"Хъазт" объединил творческих горожан

Каждую среду возле памятника осетинскому писателю Гадиеву раздаётся призывная мелодия "стъили" – старинного пастушьего духового инструмента. Иногда действие начинается на другом конце улицы, откуда под музыку идут люди и завлекают всех на "хъазт". Парни переставляют скамейки с центральной аллеи прямо на середину улицы, на них обычно сидят пожилые зрители. Ведущий, "чегъре", шутит, общается с людьми и указывает длинной палкой на тех, кто будет танцевать. Для того, чтобы участвовать, необходимо соблюсти дресс-код. Это закрытая одежда, для девушек - платья. Некоторые приходят в традиционных осетинских мужских рубашках "хадон", их можно купить у местных дизайнеров одежды. Кто-то просто дополняет современную одежду традиционным аксессуаром – поясом или папахой.

Георгий Чихавиев - один из инициаторов проекта. По его словам, задача организаторов - показать традиционное осетинское искусство, а дело участников - решить, присоединяться к "хъазту" или нет. Георгий отметил выросший интерес к мероприятию на фоне пандемии и карантина. "Людям этого не хватало, в этот перерыв появилась нехватка культурных мероприятий. Поначалу были сложности с дресс-кодом – люди не понимали, что девушкам в штанах нельзя танцевать или парням в шортах. Но постепенно, когда мы объясняли, они поняли нашу идею. Никаких проблем в организации нет, полиция не запрещает, жители соседних домов не возмущаются, а только рады. Наша идея в том, чтобы привить любовь к национальной культуре, искусству через подобные мероприятия. У нас формируется сообщество – прослойка патриотов. Не только осетины, среди нас есть даже сербка, которая исполняет осетинские танцы", – рассказал Чихавиев корреспонденту "Кавказского узла".

Композитор, основатель ансамбля национальной музыки "Къона" Таймураз Берёзов преподает в колледже. На последнем "хъазте" он был ведущим. Таймураз говорит, что раньше ансамбль исполнял больше героических песен, но людям нравится более веселый репертуар. "Есть традиционная музыкальная культура, и эта культура из быта попала на сцену, прошло время, и эта культура просто исчезла из быта и осталась жить только на сцене. Люди не понимают различия меду тем, как нужно танцевать на сцене и в быту. В быту, то есть на свадьбе, празднике или на "хъазте" танец исполняется не для кого-то, не для зрителей, а друг для друга, и это большая разница. Для меня это площадка, где мы можем показывать, что танцы могут быть вот такими народными и исполняться друг для друга, а не по сложным сценическим схемам", – сказал Берёзов корреспонденту "Кавказского узла".

Народные мотивы сегодня звучат качественнее многих современных мелодий, отметил он. "Я слушаю и играю рок, люблю джаз. Человеку, который любит хорошую музыку, не может понравится так называемая "кавказская попса". Народная музыка – это не то, что крутят по телевизору сейчас. Мы тут все - современные модные парни, и живём в XXI веке, и если у кого-то возникают мысли о нас как о традиционалистах, которые хотят в XVI век, то в ходе общения эти стереотипы развенчиваются", – сказал композитор.

Самоизоляция пробудила у владикавказцев интерес к фольклору

Сармат Каргаев - самый молодой участник "хъазта". Он поёт в национальном хоре "Алутон". Сейчас Сармат учится играть на пастушьем духовом инструменте у своего товарища Таймураза Берёзова. "Я посмотрел, как играют, и мне понравилось очень сильно – внутри что-то ёкнуло. Я смотрю на своих ровесников и мне не нравится, что они так далеки от нашей культуры. Думаю, это все соцсети виноваты – смотрят на блогеров, пытаются на них равняться и забывают о своей культуре", – сказал Каргаев корреспонденту "Кавказского узла".

Арина Газдарова любит танцевать и приходит каждую среду на "хъазт", чтобы встретиться с друзьями и познакомиться с новыми людьми. "Я люблю свою культуру и эти вечера для меня такие теплые, сердце просто радостью наполняется. Эти песни, танцы – всё как-то светлее становится. Это приобщает молодежь к нашей осетинской культуре и сплачивает", – сказала Газдарова корреспонденту "Кавказского узла".

Девушка отметила, что в период пандемии мероприятие стало намного популярнее. "Люди потянулись к веселью, к другим людям. Конечно, когда долго не видишь своих друзей, хочется общения. Раньше здесь было немного хаотично, просто собирались ребята и пели, а сейчас всё стало организовано и похоже на культурное мероприятие", – добавила она.

Георгий Калоев уже давно интересуется традиционным "хъазтом", здесь он нашел много новых друзей. "Я стараюсь соответствовать стилю, обычаям. Вот сегодня я не соответствую, не планировал и оказался тут случайно, пришел в коротком рукаве – это немного некрасиво, потому что, когда поднимаешь руки в танце, может оголиться", – сказал Калоев корреспонденту "Кавказского узла".

"Здесь весело, здесь то, что я хочу видеть в общем на каждой улице, в каждом селе, в каждой республике. Это пропаганда своей культуры и для меня это очень важно, так как я патриот своей республики. Люди собираются – значит это им интересно, значит есть еще такие люди, которые хотят, чтобы это было в массах. Это нужно продвигать, это наша история. Многие здесь не танцующие, не поющие люди, но они приходят и стараются, пытаются показать, что им это тоже нужно", – сказал Георгий Калоев.

"Я считаю, что быть осетином – это значит соответствовать всем нормам. Не хвалюсь, но я никогда в жизни не выходил в город в спортивках, для меня это не норма. Если я увижу человека в спортивках, я ему замечание не сделаю, но сам при этом никогда так не оденусь. Вот если будет ребёнок маленький, я могу к нему подойти и сказать – когда вырастешь, не носи спортивки или шорты", – поделился он.

Таймураз приезжает специально из другого района города после работы, чтобы посмотреть на "хъазт". Раньше он танцевал народные танцы в ансамбле, но предпочитает просто наблюдать со стороны. "Это интересно и весело. Я отвлекаюсь от своей работы на целых полтора часа и мне становится легче. Как я понимаю, это настоящий осетинский "хъазт" – такой, каким он был века назад. Вот перед нами история вживую", – сказал Таймураз корреспонденту "Кавказского узла".

Марина Пагаева живёт в центре города. Пенсионерка говорит, что специально приходит на главную улицу, чтобы посмотреть "хъазт": "Это прекрасно, одна из отдушин. Здесь люди, горящие творчеством. Куда себя деть вечером? Сегодня встретила знакомых и тоже посоветовала приходить сюда".

Георгий Дзидзоев долгое время жил на Севере и в Азии, занимался строительством. Сейчас он на пенсии и живёт на родине, в Осетии. На "хъазте" Георгий оказался впервые, говорит, что сюда его позвала супруга. "Я и не знал об этом мероприятии, теперь буду приходить. Это здорово, что вспоминаем свои национальные традиции, люди общаются на своём родном языке", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".