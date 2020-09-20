20 сентября 2020, 23:21
Наталья Яценко
Решила гуманитарную проблему – спасла и приютила на хуторе в Ростовской области более десятка брошенных своими хозяевами енотов
Деятельность в 2019 году
Наталья Яценко с мужем Игорем взяли на воспитание первых енотов в конце 2018 года. Вскоре в своем доме на хуторе Мержаново в Неклиновском районе они организовали приют для этих животных, которых в последнее время стало модно и более доступно заводить в качестве домашних питомцев 1.
Но не все хозяева могут справиться со специфическим характером и потребностями енотов, из-за чего многие избавляются от этих животных.
Большинство енотов в приюте – брошенные своими хозяевами со всей страны, от Петербурга до Якутии. Но есть и звери, спасенные другим путём: одного енота выкупили на ферме предприятия по пошиву меховых изделий, второго – забрали с притравочной станции 2.
К концу 2019 года в «Парке енота» жили 14 енотов и около 30 кошек и собак 3.
Сейчас приют открыт для посещений. Супруги Яценко подчеркивают, что это не контактный зоопарк, однако тот, кто хочет, может прийти и пообщаться с животными. Деньги от билетов идут на содержание животных, на еду, прививки и регулярный ветеринарный контроль 4. Можно внести и благотворительные пожертвования. Постоянного потока посетителей в парке пока нет, так как хутор удален от городов.
Наталья подчеркивает, что главная цель приюта «не просто помочь енотам, а отговорить людей их заводить», объяснить людям, которые хотят завести енота, с какими трудностями им придется столкнуться 5.
Биография
Яценко Наталья Анатольевна родилась в 1967 году Ростове-на-Дону.
Окончила Новочеркасский ветеринарный технический институт, по профессии – ветеринар.
Окончила МИГИП по специальности «психология».
Вместе с мужем воспитывают сына.
Общественная и профессиональная деятельность
Занималась шоу-бизнесом, была владельцем продюсерского центра «Скарлет» 6.
Была генеральным директором дворца культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.
Занимается ландшафтным дизайном, организовала с мужем семейную фирму - мастерскую ландшафтных идей «Дагас».
Примечания
- «У каждого енотородителя есть шрамы от швов» // Город N, 30 ноября 2019 года
- Еноты в трудной жизненной ситуации // ТАСС, 24 сентября 2019 года
- «У каждого енотородителя есть шрамы от швов» // Город N, 30 ноября 2019 года
- В Ростовской области привили от бешенства енотов из приюта // Donday, 9 октября 2020 года
- Парк брошенных енотов: Супруги из Ростовской области открыли приют для животных-отказников // Комсомольская правда, 2 октября 2020 года
- Наталья Яценко: «С енотами мы похожи - жаждой жизни» // Сайт "Вверх" - https://vverh-dm.ru/experts/tochka_zreniya/natalya_yacenko_s_enotami_my_pohozhi__zhazhdoj_zhizni