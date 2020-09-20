20 сентября 2020, 23:21

Решила гуманитарную проблему – спасла и приютила на хуторе в Ростовской области более десятка брошенных своими хозяевами енотов

Деятельность в 2019 году

Наталья Яценко с мужем Игорем взяли на воспитание первых енотов в конце 2018 года. Вскоре в своем доме на хуторе Мержаново в Неклиновском районе они организовали приют для этих животных, которых в последнее время стало модно и более доступно заводить в качестве домашних питомцев .

Но не все хозяева могут справиться со специфическим характером и потребностями енотов, из-за чего многие избавляются от этих животных.

Большинство енотов в приюте – брошенные своими хозяевами со всей страны, от Петербурга до Якутии. Но есть и звери, спасенные другим путём: одного енота выкупили на ферме предприятия по пошиву меховых изделий, второго – забрали с притравочной станции .

К концу 2019 года в «Парке енота» жили 14 енотов и около 30 кошек и собак .

Сейчас приют открыт для посещений. Супруги Яценко подчеркивают, что это не контактный зоопарк, однако тот, кто хочет, может прийти и пообщаться с животными. Деньги от билетов идут на содержание животных, на еду, прививки и регулярный ветеринарный контроль . Можно внести и благотворительные пожертвования. Постоянного потока посетителей в парке пока нет, так как хутор удален от городов.

Наталья подчеркивает, что главная цель приюта «не просто помочь енотам, а отговорить людей их заводить», объяснить людям, которые хотят завести енота, с какими трудностями им придется столкнуться .

Биография

Яценко Наталья Анатольевна родилась в 1967 году Ростове-на-Дону.

Окончила Новочеркасский ветеринарный технический институт, по профессии – ветеринар.

Окончила МИГИП по специальности «психология».

Вместе с мужем воспитывают сына.

Общественная и профессиональная деятельность

Занималась шоу-бизнесом, была владельцем продюсерского центра «Скарлет» .

Была генеральным директором дворца культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.

Занимается ландшафтным дизайном, организовала с мужем семейную фирму - мастерскую ландшафтных идей «Дагас».

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