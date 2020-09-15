Адвокаты семьи Бачалиашвили указали на возможное место ее заточения перед смертью

15 сентября 2020, 18:53

Погибшая в Грузии программистка Тамар Бачалиашвили и ее автомобиль могли находиться на территории гостиничного комплекса в районе Тетрицкаро, пока девушку искали поблизости, заявили адвокаты семьи. В этом помещении прошли обыски и следственный эксперимент.

Как сообщал "Кавказский узел", мать умершей программистки Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, однако ФБР отказалось принять участие в расследовании. Родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру. Адвокат семьи Бачалиашвили 7 сентября заявил о новых обстоятельствах в деле убитой программистки и предъявил доказательства, что в дни поисков девушки её автомобиля не было на том месте, где его позднее обнаружили с телом погибшей.

23-летняя Тамар Бачалиашвили исчезла приблизительно 18 июля, а 22 июля ее тело нашли на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем к квалификации обвинения добавилась статья "Доведение до самоубийства". Следователи при первичном осмотре тела девушки не нашли следов насилия. Мать Тамар Бачалиашвили потребовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

В районе Тетрицкаро, в нескольких сотнях метров от места, где обнаружили автомобиль Тамар Бачалиашвили с ее телом, находится здание гостиничного типа «Вилла Алгети». В этом здании девушку, по данным информированного источника, держали со дня ее исчезновения 18 июля. Сведения об этом главный редактор газеты «Хроника +» Элисо Киладзе, ведущая собственное расследование, озвучила в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Киладзе утверждает, что проверила информацию источника. Здание действительно расположено недалеко от места обнаружения машины Тамар и имеет служебный выезд в пролесок, откуда и могли вывезти на эвакуаторе автомобиль с телом Бачалиашвили к месту его последующего обнаружения. Кроме того, на территории есть отдельное строение под гараж.

В ходе проверки информации Киладзе выяснила, что Бачалиашвили сама приехала в это место. При этом она случайно заехала на другого заведения, расположенного неподалеку, и попала там на записи камер наружного наблюдения. Также местные жители подтверждают, что видели ее автомобиль. Журналистка предположила, что Бачалиашвили назначили встречу или в самом здании или возле него, поэтому программистка кружила на автомобиле на территории этого района, о чем рассказывают видевшие ее местные жители.

Киладзе обратила внимание, что во время многодневных поисков Бачалиашвили посредством дронов обследовалась также территория «Виллы Алгети». «Полиция должна объяснить, почему искали Бачалиашвили на этой территории. Это происходило для алиби, (чтобы доказать), что там не находился ее автомобиль?», - задалась она вопросом в прямом эфире «Мтавари архи» 14 сентября.

Как утверждает журналистка, она осмотрела помещения здания. По заверению владельца, эти помещения не функционировали последние четыре года. Подозрение, по словам Киладзе, вызывают две комнаты, одна из которых служит помещением охраны: вопреки словам хозяина гостиницы, эта комната выглядела обитаемой - там была убрана кровать, стоял телевизор и лежал скотч, а головешки в печи указывали, что печь недавно топили.

Адвокат семьи Бачалиашвили от неправительственной организации «Центр защиты прав человека» Екатерина Кобесашвили также указывала на странности, отмеченные при осмотре этой комнаты. В помещении был вымыт пол, но стены и потолок давно не обметены. Кроме того, там находились вещи в разном состоянии: некоторые чистые, а другие – в пыли.

Кобесашвили поставила под сомнение утверждения прокуратуры о том, что Бачалиашвили не находилась в этом месте. «Откуда прокуратура это может знать? Необходимо изучить все доказательства, все возможные версии, проверить все факты и обстоятельства и после принять решение», - сказала адвокат в эфире телекомпании 14 сентября.

Адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили сообщил, что местные жители сильно запуганы. Одна из местных жительниц первоначально сообщила о том, что видела автомобиль Бачалиашвили, а позднее опровергла свою информацию, и адвокат полагает, что это было сделано под давлением. Наиболее смелые из местных жителей при этом намекают адвокатам, что те «идут по верному пути».

В комнате охраны адвокат обнаружил аннотацию к лекарству, снижающему артериальное давление, и забрал листок, предположив, что этот препарат среди других мог быть выявлен в результате экспертизы в организме Бачалиашвили. Следственные органы листок аннотации изъяли из автомобиля Рамишвили и приобщили его к делу для проведения экспертизы.

Также по требованию адвокатов в здании «Вилла Алгети» вечером 14 сентября прошли следственные действия: следователи изъяли некоторые вещи, чтобы проверить возможность наличия на них ДНК Бачалиашвили, и провели следственный эксперимент.

До начала следственных мероприятий прокурор Лаша Котрикадзе сообщил в эфире телекомпании, что «Вилла Алгети» "никак не соприкасается с фактическими обстоятельствами дела". «Ни одно из доказательств не подтверждает, что Бачалиашвили находилась в конкретном месте, несмотря на это, для всестороннего и объективного расследования будет проведено следственное действие», - сказал он.