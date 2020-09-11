Адвокат Бачалиашвили представил доказательства версии об инсценировке ее самоубийства

11 сентября 2020, 05:58

В Грузии адвокат семьи программистки Тамар Бачалиашвили обнародовал спутниковые фотографии в качестве доказательства того, что в дни поисков девушки её автомобиля не было на том месте, где его позднее обнаружили с телом погибшей. Прокуратура Грузии начала проверку аутентичности обнародованных фотографий.

Как сообщал "Кавказский узел", мать умершей программистки Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде как причине смерти дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США. Однако ФБР отказалось принять участие в расследовании гибели девушки, указав, что в его компетенции лишь дела, касающиеся граждан США. Родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру. Адвокат семьи Бачалиашвили 7 сентября заявил о новых обстоятельствах в деле убитой программистки.

23-летняя Тамар Бачалиашвили исчезла приблизительно 18 июля, а 22 июля тело программистки было обнаружено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем к квалификации обвинения добавилась статья "Доведение до самоубийства". Следователи при первичном осмотре тела 23-летней девушки не нашли следов насилия. Мать Тамар Бачалиашвили потребовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

Адвокат семьи Бачалиашвили обнародовал спутниковые фотографии местности, на которой был обнаружен автомобиль с телом погибшей программистки, сделанные в дни поисков девушки. Часть снимков сделана 19 июля, но точное время на них не указано, заявил адвокат.

На фото отчетливо видна местность, передвигающиеся по трассе автомашины, но в поле, на месте последующего обнаружения, автомобиля Бачалиашвили нет. "На этом снимке четко видно, что автомобиль не стоит на указанной территории. Еще есть снимки за 20, 21, 22 числа, но погода облачная и видны только облака", - сказал Михаил Рамишвили.

Прокуратура не заинтересована в доказательстве аутентичности этих снимков, это показывает нежелание проведения объективного расследования и установления истины, считает адвокат.

Источник происхождения представленных адвокатом спутниковых снимков не указан: не ясно, с кого веб-сайта взяты фотографии, а также неизвестны название спутника, компания, страна и другие идентификационные данные, пояснила прокуратура. При этом Михаил Рамишвили отказался сообщать прокуратуре источник получения снимков, говорится в заявлении ведомства, направленного в "Кавказский узел" 9 сентября.

"Михаил Рамишвили представил только два снимка, и, поскольку не представил источник получения и соответствующие данные, прокуратура не может их рассматривать как действительные. Исходя из того, что есть подозрения в отношении аутентичности этих фотографий, будет проведена необходимая экспертиза, и выяснено, не содержат ли они следы монтажа", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура в рамках проведения дела уже обратилась к службам ряда стран, в том числе и Европолу (полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге - Прим. "Кавказского узла"), и к отдельным компаниям, с целью получения спутниковых снимков этой территории, указано в заявлении.

Однако в ответах спецслужб США, Европола и нескольких компаний указано, что "…у них нет фотографий, сделанных сателлитами, во временном участке, представляющем интерес для следствия". Прокуратура пояснила, что продолжает поиски фотографий этой территории, сделанных со спутника 18-22 июля.