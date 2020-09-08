Адвокат семьи Бачалиашвили заявил о новых обстоятельствах в деле убитой программистки

08 сентября 2020, 07:22

Экспертиза автомобиля погибшей в Грузии программистки Тамар Бачалиашвили выявила в салоне автомобиля несколько мест с каплями крови, а также ДНК двух неизвестных человек. Капли крови появились в результате введения в вену девушки препаратов со смертельной дозировкой, предположил адвокат семьи Бачалиашвили. К делу подключились грузинский омбудсмен и неправительственная организация, которая займется представлением интересов семьи Бачалиашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", мать умершей программистки Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде как причине смерти дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего объявила голодовку. Женщина прекратила акцию протеста после того, как генпрокурор Грузии заверил ее, что специалисты ФБР будут работать над делом. Однако ФБР отказалось принять участие в расследовании гибели Тамар Бачалиашвили, указав, что в его компетенции лишь дела, касающиеся граждан США. Родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру.

23-летняя Тамар Бачалиашвили исчезла приблизительно 18 июля, а 22 июля тело девушки было обнаружено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем к квалификации обвинения добавилась статья "Доведение до самоубийства". Следователи при первичном осмотре тела 23-летней девушки не нашли следов насилия. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

В салоне автомобиля эксперты обнаружили несколько мест с пятнами крови - с обеих сторон мобильного телефона Бачалиашвили, ее обуви, на коврике заднего сидения и маске. Однако принадлежность крови смогли определить только на телефоне, она принадлежит Бачалиашвили, крови в других местах недостаточно для проведения экспертизы, сообщил адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Девушке сделали в вену инъекции препаратов со смертельной дозировкой, которые и вызвали кровотечение, предположил адвокат. Свою версию он обосновывает тем, что экспертиза тела Бачалиашвили выявила дозировки препаратов, в сотни раз превышающих смертельные.

"Если бы она приняла эти препараты орально, тогда бы их дозировка в крови не смогла бы достигнуть такой концентрации - в сотни раз превышающих смертельную дозировку. Тогда бы при смертельной дозировке наступила бы смерть и препараты бы перестали бы поступать из желудка в кровь", - сказал он.

В салоне автомобиля обнаружены два профиля ДНК - мужчины и женщины, кому они принадлежат неизвестно, сообщил Михаил Рамишвили.

К делу Бачалиашвили 7 сентября подключилась неправительственная организация "Центр защиты прав человека", которая также займется представлением интересов семьи. НПО мотивировала свой интерес к делу тем, что на многие вопросы по делу нет ответов.

"Следственные органы не соблюли стандарты и не работали эффективно, как должны были работать по этому делу для установления истины", - сказала юрист НПО Екатерина Кобедашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Руководитель НПО "Эмпатия" Мариам Джишкариани, в свою очередь, указала, что нет ответов на вопросы: кому принадлежит ДНК и пятна крови на в салоне, на обуви и на маске. Ответы на эти вопросы должно дать следствие. При этом она обратила внимание, что эти детали опровергают версию прокуратуры о суициде.

"То, что предоставляет прокуратура, явно направлено на доказательство версии суицида, но этого не достаточно для такой версии", - сказала она.

Народный защитник Грузии, как стало известно корреспонденту "Кавказского узла", подключился к делу Бачалиашвили и 8 сентября намерен провести встречу в прокуратуре для ознакомления с деталями дела.