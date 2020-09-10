10 сентября 2020, 18:51

Минздрав сообщил о 19 смертях от отравления алкоголем в Армении

Число умерших от отравления алкоголем в Армении выросло до 19, еще трое отравившихся остаются в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав страны.

Как сообщал "Кавказский узел", с 31 августа по 9 сентября в Армении было зафиксировано 46 случаев алкогольного отравления, в том числе четыре человека ослепли.

По данным правоохранителей Армении, алкоголь, которым отравились пациенты, был изготовлен в домашних условиях с применением этилового спирта. Были задержаны три человека,  в том числе 50-летний житель Армавира. Он обвинен в изготовлении большого количества некачественного алкогольного напитка, а еще двое - в содействии этому, сообщил Следком Армении.

Еще один человек скончался сегодня от алкогольного отравления в Армении. Общее число смертей достигло 19, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Армении.

Лечение в больницах получают три человека, двое из которых в крайне тяжелом состоянии, а третий - в тяжелом. Один пациент находится в медцентре "Эребуни" в Ереване, состояние его здоровья врачи оценивают как крайне тяжелое, он ослеп. Второй пациент также в крайне тяжелом состоянии находится в первой клинической университетской больнице имени Гераци, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава. Третий пациент - в тяжелом состоянии, лечение получает в медцентре "Св. Григора Лусаворича", добавил он.

Примечание:

"Девять человек отравились угарным газом в ресторане в Армении", "Массовое отравление произошло на заводе в Азербайджане", "В Армении военнослужащие из России отравились угарным газом".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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