05 сентября 2020, 22:01

Туристка получила травму в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели доставили в медицинский пункт туристку, получившую травму ноги в районе хребта Абишира-Ахуба в Карачаево-Черкесии, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что в поселке Архыз в районе хребта Абишира-Ахуба туристка получила травму ноги, поступила спасателям сегодня днем.

"Спасатели прибыли на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и транспортировали в медпункт поселка Романтик", - говорится в сообщении на сайте МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 августа альпинист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели доставили его в больницу.

Примечание:

"Полиция нашла заблудившихся в Кабардино-Балкарии туристов", "Пожилой турист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии".

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