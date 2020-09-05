Туристка получила травму в горах Карачаево-Черкесии

05 сентября 2020, 22:01

Спасатели доставили в медицинский пункт туристку, получившую травму ноги в районе хребта Абишира-Ахуба в Карачаево-Черкесии, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что в поселке Архыз в районе хребта Абишира-Ахуба туристка получила травму ноги, поступила спасателям сегодня днем.

"Спасатели прибыли на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и транспортировали в медпункт поселка Романтик", - говорится в сообщении на сайте МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 августа альпинист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели доставили его в больницу.