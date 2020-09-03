03 сентября 2020, 15:04

Силовики прервали пресс-конференцию правозащитников в Махачкале

Правозащитники не смогли провести сегодня в махачкалинском офисе Общественной наблюдательной комиссии пресс-конференцию о произволе силовиков. Полицейские оцепили территорию, заявив, что получили сообщение о бомбе.

Сегодня в офисе дагестанского филиала Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) должна была состояться пресс-конференция, посвященная "произволу, который в Дагестане учиняют сотрудники правоохранительных органов", сообщил активист Джамбулат Гасанов. По его словам, сразу после начала мероприятия в офис пришли полицейские, которые заявили, что получили информацию о бомбе.

"Всех попросили выйти из помещения и в дальнейшем территория была оцеплена. При этом примечательно, что жителей, живущих по соседству, никто выпроваживать не стал. Особо следует отметить, что в течении более часа ни дежурный по ГОВД, ни кто-либо еще из руководящего состава, ни даже кинологи с собаками не появились! Вот таким не самым приличным образом нам создают сложности в проведении общественно значимых мероприятиях", - резюмировал Гасанов в публикации на личной странице в instagram.

На конференции планировалось принять декларацию относительно произвола силовиков, пояснил Джамбулат Гасанов на видео, которым сопровождается публикация. "Моя версия заключается в том, что намеренно пытаются испортить нашу пресс-конференцию. Мы позвали сюда <...> журналистов, общественных деятелей, сотрудников [силовых структур]", - говорит Гасанов. На видео демонстрируются растянутая поперек улицы лента, полицейские машины.

Заместитель руководителя ОНК по Дагестану Ума Аскерханова подтвердила, что пресс-конференция о нарушениях прав человека силовиками была сорвана из-за сообщения о бомбе. По словам организаторов, это сообщение не подтвердилось, а сама конференция прошла в усеченном формате в другом месте, информировали "Кавказ.Реалии".

На сайте МВД Дагестана, по состоянию на 15.04 мск 3 сентября, не появилось информации о сегодняшних поисках бомбы в махачкалинском офисе ОНК.

"Кавказский узел" писал, что Джамбулат Гасанов представляет интересы родителей убитых в августе 2016 года силовиками братьев-пастухов Гасангусейновых. Он неоднократно участвовал в протестных акциях с требованием наказать виновных в этом убийстве, которое до сих пор не раскрыто

17 апреля силовики задержали Джамбулата Гасанова и еще четырех человек, которые сопровождали активистку махачкалинского движения "Город наш" Ларису Бачиеву в полиции на процедуре осмотра ее машины. На Гасанова составили протокол о неподчинении полиции. МВД Дагестана опубликовало видео, как Гасанов во время потасовки с силовиками бьется головой об стол, но за кадром осталось то, что этому предшествовало. Сам Гасанов объяснил, что перед показанным на видео силовики применили к нему физическое насилие, и у него были сильные боли.

Примечание:

"Журналисты в Махачкале выступили против фабрикации уголовных дел", "Главред "Черновика" на митинге в Москве потребовал освободить Гаджиева", "Жители Махачкалы положительно отнеслись к пикетам в поддержку Гаджиева".

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