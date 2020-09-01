Алексей Сутуга. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/

01 сентября 2020, 21:12

Известный антифашист умер после драки с уроженцами Чечни

Анархистский активист Алексей Сутуга скончался в Москве после госпитализации с тяжелыми травмами. По данным полиции, его избили четверо уроженцев Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", Правозащитный центр "Мемориал" признал антифашиста Алексея Сутугу политзаключенным. В деле Сутуги "следствие, обвинение и суд искажают фактические обстоятельства произошедшего, а в действиях обвиняемого нет хулиганских мотивов", заявили правозащитники. "Мемориал" счел дело Сутуги похожим на дело другого политзаключенного, жителя Ставрополя Ивана Барыляка.

Друзья Алексея Сутуги сообщили, что сегодня утром он скончался в московском Институте Склифосовского. 34-летний активист, известный по прозвищу Сократ, поступил в реанимацию с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами, врачи боролись за его жизнь больше недели. В СИЗО находятся четыре человека, которые, возможно, избили Алексея Сутугу, информировал сайт "Автономное действие".

По словам знакомого Сутуги, сотрудника "ОВД-Инфо" Алексея Полиховича, в ночь на 23 августа люди, вместе с которыми находился активист, вступили в бытовой конфликт с продавщицей магазина в районе метро "Бауманская" в Москве. К ссоре подключился муж продавщицы и другие люди. Сам Сутуга, как утверждает Полихович, в конфликте не участвовал. Когда активист и его друзья ушли из магазина, их нагнали четверо, написал Полихович на своей странице в Facebook 25 августа.

"Напали и начали избивать. Леша упал, ударился головой. Очевидцы говорят, что его также били ногами. Лешу увезли в Склифосовского и сделали срочную операцию. Нападавших вскоре задержали и доставили в ОВД", - говорится в публикации.

Все четверо подозреваемых в избиении Сутуги - уроженцы Чечни. В полицейской сводке говорится, что они "были полностью изобличены в совершении указанного преступления, дали признательные показания". Задержанные заключены под стражу решением Мещанского районного суда Москвы, сообщила сегодня "Медуза".

Примечание:

"Знакомые уроженца Грозного заявили о его невиновности по делу о нападении на силовика", "Чеченская диаспора Франции осудила драку в Сен-Дизье", "Блогер Коваленко пожаловался на избиение оппонентом из Чечни".

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