01 сентября 2020, 21:12
Известный антифашист умер после драки с уроженцами Чечни
Анархистский активист Алексей Сутуга скончался в Москве после госпитализации с тяжелыми травмами. По данным полиции, его избили четверо уроженцев Чечни.
Как сообщал "Кавказский узел", Правозащитный центр "Мемориал" признал антифашиста Алексея Сутугу политзаключенным. В деле Сутуги "следствие, обвинение и суд искажают фактические обстоятельства произошедшего, а в действиях обвиняемого нет хулиганских мотивов", заявили правозащитники. "Мемориал" счел дело Сутуги похожим на дело другого политзаключенного, жителя Ставрополя Ивана Барыляка.
Друзья Алексея Сутуги сообщили, что сегодня утром он скончался в московском Институте Склифосовского. 34-летний активист, известный по прозвищу Сократ, поступил в реанимацию с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами, врачи боролись за его жизнь больше недели. В СИЗО находятся четыре человека, которые, возможно, избили Алексея Сутугу, информировал сайт "Автономное действие".
"Напали и начали избивать. Леша упал, ударился головой. Очевидцы говорят, что его также били ногами. Лешу увезли в Склифосовского и сделали срочную операцию. Нападавших вскоре задержали и доставили в ОВД", - говорится в публикации.
Все четверо подозреваемых в избиении Сутуги - уроженцы Чечни. В полицейской сводке говорится, что они "были полностью изобличены в совершении указанного преступления, дали признательные показания". Задержанные заключены под стражу решением Мещанского районного суда Москвы, сообщила сегодня "Медуза".