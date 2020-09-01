Известный антифашист умер после драки с уроженцами Чечни

01 сентября 2020, 21:12

Анархистский активист Алексей Сутуга скончался в Москве после госпитализации с тяжелыми травмами. По данным полиции, его избили четверо уроженцев Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", Правозащитный центр "Мемориал" признал антифашиста Алексея Сутугу политзаключенным. В деле Сутуги "следствие, обвинение и суд искажают фактические обстоятельства произошедшего, а в действиях обвиняемого нет хулиганских мотивов", заявили правозащитники. "Мемориал" счел дело Сутуги похожим на дело другого политзаключенного, жителя Ставрополя Ивана Барыляка.

Друзья Алексея Сутуги сообщили, что сегодня утром он скончался в московском Институте Склифосовского. 34-летний активист, известный по прозвищу Сократ, поступил в реанимацию с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами, врачи боролись за его жизнь больше недели. В СИЗО находятся четыре человека, которые, возможно, избили Алексея Сутугу, информировал сайт "Автономное действие".