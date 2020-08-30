Скриншот со страницы МВД по Дагестану в Instagram. https://www.instagram.com/p/CEfxO2OJwJT/

30 августа 2020, 11:07

МВД сообщило о тяжелом состоянии пострадавшего при ДТП в Дагестане

Один из 11 пассажиров, госпитализированных после аварии с автобусом в Тарумовском районе, находится в тяжелом состоянии, сообщило МВД по Дагестану. Вертолет Минздрава республики направлен в район для перевозки пострадавших в Махачкалу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 11 пассажиров рейсового автобуса "Махачкала - Москва" были доставлены в больницу с травмами после аварии. По данным МВД Дагестана, автобус опрокинулся в кювет.

"Доставлены в больницу Тарумовского района 11 человек, из них один человек в тяжелом состоянии", - сообщило сегодня МВД по Дагестану на своей странице в Instagram. 

По предварительной версии полиции, причиной аварии стало колесо, оторвавшееся от ехавшего по встречной полосе от КАМАЗа. "В результате автобус выехал с дороги и опрокинулся", говорится в сообщении. 

Вертолет санавиации вылетел за пострадавшими в Тарумовском районе, чтобы перевезти пострадавших из больницы в Тарумовке в Махачкалу, сообщил со ссылкой на  пресс-службе Минздрава республики РИА "Дагестан".

На сайте Минздрава Дагестана информации о перевозке пострадавших в ДТП на 11.00 мск сегодня не было.

Примечание:

 "В горах Дагестана в обрыв упал микроавтобус с людьми, есть погибшие", "Жители Махачкалы после ДТП потребовали ограждений вдоль канала", "Два человека погибли при ДТП в Дагестане". 

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