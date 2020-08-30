МВД сообщило о тяжелом состоянии пострадавшего при ДТП в Дагестане

30 августа 2020, 11:07

Один из 11 пассажиров, госпитализированных после аварии с автобусом в Тарумовском районе, находится в тяжелом состоянии, сообщило МВД по Дагестану. Вертолет Минздрава республики направлен в район для перевозки пострадавших в Махачкалу.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 11 пассажиров рейсового автобуса "Махачкала - Москва" были доставлены в больницу с травмами после аварии. По данным МВД Дагестана, автобус опрокинулся в кювет.

"Доставлены в больницу Тарумовского района 11 человек, из них один человек в тяжелом состоянии", - сообщило сегодня МВД по Дагестану на своей странице в Instagram.

По предварительной версии полиции, причиной аварии стало колесо, оторвавшееся от ехавшего по встречной полосе от КАМАЗа. "В результате автобус выехал с дороги и опрокинулся", говорится в сообщении.

Вертолет санавиации вылетел за пострадавшими в Тарумовском районе, чтобы перевезти пострадавших из больницы в Тарумовке в Махачкалу, сообщил со ссылкой на пресс-службе Минздрава республики РИА "Дагестан".

На сайте Минздрава Дагестана информации о перевозке пострадавших в ДТП на 11.00 мск сегодня не было.