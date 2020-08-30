Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии

30 августа 2020, 00:48

Пассажирский микроавтобус съехал в кювет на трассе Невинномысск - Черкесск, пострадали семь человек.

Дорожный инцидент произошел вечером 29 августа, по данным спасателей, погибших в результате автоаварии нет.

Всего в микроавтобусе находилось 16 человек. Все пострадавшие направлены в республиканскую клиническую больницу, говорится в сообщении, опубликованном на странице instagram МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в 2019 году Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими. В республике в этом году произошло 462 аварии с пострадавшими на сто тысяч автомобилей, число пострадавших составило 197 человек на сто тысяч жителей, число погибших - 91 человек на тысячу пострадавших.