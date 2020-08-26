Два ростовских предпринимателя и юрист осуждены за аферы с налогами

26 августа 2020, 04:42

Суд в Ростове-на-Дону назначил реальные сроки предпринимателю Валерию Задоркину и юристу Михаилу Добрикову, а также условный срок предпринимателю Христофору Маркусу по делу о многомиллионных махинациях с налогами.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа 2019 года начальник налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофор Головатов был приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о незаконном возмещении НДС. В декабре 2019 года Ростовский облсуд оставил приговор в силе. 31 января 2020 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам колонии налогового инспектора отдела камеральных проверок Наталью Дигай по делу о многомиллионных махинациях с НДС, однако освободил ее от наказания. 11 февраля 2020 года ее приговор вступил в силу.

По версии следствия, обвиняемыми была создана сеть фирм-однодневок, зарегистрированных на номинальных руководителей. Согласно проведенным финансово-экономическим экспертизам, компании фактически не вели хозяйственную деятельность, что исключало получение ими возмещения НДС, сообщил 15 марта «Коммерсант. Ростов-на-Дону».

Кировский районный суд Ростова-на-Дону 25 августа признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере юриста Михаила Добрикова, предпринимателей Христофора Маркуса и Валерия Задоркина. Маркус был также признан виновным в отмывании денег в крупном размере, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

"Маркусу назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, Добрикову - в виде трех лет лишения свободы, Задоркину в виде двух с половиной лет лишения свободы. Добриков и Задоркин освобождены от наказания в связи с фактическим отбытием наказания в период содержания под стражей", - сказал он.

Дело в отношении Добрикова, Маркуса и Задоркина рассматривалось более полутора лет - с марта 2019 года, за это время прошло около 70 заседаний, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями Михаила Добрикова, Христофора Маркуса и Валерия Задоркина относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, ранее по этому же делу были осуждены и подчиненные Головатова. 27 мая 2019 года замначальника отдела инспекции ФНС Оксана Нагулина была приговорена к условному лишению свободы по делу о превышении полномочий. 29 октября Ростовский облсуд отклонил апелляцию прокуратуры на приговор двум сотрудникам этой инспекции, Дмитрию Аханову и Наталье Шульге. Азанов приговорен к году и семи месяцам заключения, а Шульга - к условному сроку.