Cело Али-Юрт в Ингушетии. Фото: Адам Сагов https://ru.wikipedia.org/

12 августа 2020, 16:40

Жители Ингушетии добились экологической экспертизы проекта завода

Минприроды Ингушетии после протестов жителей Али-Юрта инициировало независимую экологическую экспертизу завода алюминиевых сплавов, который планируется построить в Назрановском районе.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2018 года единственный в СКФО завод по производству алюминиевых профилей РИАК открыл вторую очередь производства в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии. В 2019 году планировалось начать строительство завода алюминиевых сплавов РИАЛ, который должен был стать поставщиком сырья для РИАКа. Ингушетия была выбрана местом строительства нового алюминиевого производства в связи с благоприятным инвестиционным климатом, указал замгендиректора завода РИАК.

Ингушские власти отреагировали на "серьезное беспокойство", которое выказали жители Али-Юрта относительно того, не окажет ли неблагоприятного воздействия на экологию работа нового завода алюминиевых сплавов. "Местные жители переживают за экологическую безопасность в их родном селе и обеспокоены тем, как деятельность завода отразится на их здоровье", - сообщила пресс-служба министерства природы Ингушетии.

11 августа в Минприроды прошло совещание с участием и.о. главы ведомства, представителей Росприроднадзора, республиканских Минэкономразвития и Минпромышленности, администрации села Али-Юрт, Корпорации развития Ингушетии и заместителя гендиректора компании РИАК Исропила Тумгоева. Тумгоев заверил, что завод не будет запущен, если это создаст угрозу окружающей среде. Он представил заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, которую в Минприроды намерены проверить на объективность. И.о. главы Минприроды предложил провести дополнительную независимую экспертизу, чтобы выявить нарушения, если они есть, говорится в публикации на сайте Минприроды Ингушетии от 11 августа.

Накануне совещания жители Али-Юрта вышли на стихийный сход против строительства завода, передал сегодня "Интерфакс". На сайте администрации Назрановского района Ингушетии, к которому относится Али-Юрт, к 16.20 мск 12 августа не появилось информации об этой акции.

Это был не первый протест против строительства завода. Как следует из видео, опубликованного 17 декабря 2019 года в Instagram-паблике "Дух Ингушетии", в тот день в Али-Юрте состоялся аналогичный сход.

Примечание:

"Активисты в Назрани призвали чиновников отремонтировать футбольное поле", "Экономисты назвали причины низких рейтингов регионов Северного Кавказа", "Прокуратура оценила ущерб при строительстве завода в Малгобеке в 10,7 млн".

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