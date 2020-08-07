Волгоградские силовики отказались от претензий к журналисту "Кавказского узла"

07 августа 2020, 15:58

Полиция признала сегодня, что Татьяна Филимонова не совершала правонарушений, освещая протестную акцию в Волгограде. Филимонова - единственный журналист, вызваный силовиками после протестных акций в Волгограде в начале августа, отметил глава отделения "Союза журналистов России".

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградские активисты с июля проводят пикеты в поддержку хабаровчан, которые выходят на акции протеста с требованием объективного расследования дела бывшего главы региона Сергея Фургала. 1 августа около 70 горожан собрались в центре Волгограда, чтобы покормить голубей, и принесли с собой плакаты в поддержку хабаровских протестов. Против журналистки Татьяны Филимоновой, которая освещала эту акцию для "Кавказского узла" было возбуждено административное дело.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, информировало местное издание DVhab.ru. Фургал обвинен в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он отрицает свою вину. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона главу думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

Сегодня утром корреспондент "Кавказского узла" Татьяна Филимонова в сопровождении адвоката Ольги Завгородневой пришла по повестке в волгоградский отдел полиции №4, расположенный в Центральном районе областного центра.

"Обвинений никаких не предъявили. Разобрались. Мы сумели доказать, что Татьяна Филимонова на тех акциях выполняла задание редакции и осуществляла профессиональную работу журналиста. Состава административного преступления в ее действиях не обнаружили. Все претензии были сняты. Ее опросили в качестве свидетеля", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ольга Завгороднева.

Опрос журналистки продлился 50 минут. Татьяна Филимонова отметила, что опрашивавший ее сотрудник полиции был вежлив. "Угроз никаких не было. Сказали, что я свидетель, и они могут вызвать меня в суд [по делам участников несанкционированной акции]. Не думаю, что этот вызов в полицию является давлением на меня как на журналиста", - сообщила она.

Татьяна Филимонова – единственная журналистка, которая получила подобное извещение из полиции после работы на акциях протеста 1 и 2 августа, указал глава регионального отделения "Союза журналистов России" Вячеслав Черепахин. "Мы с Татьяной Филимоновой находимся на связи. Если будут проблемы с полицией, я буду общаться с руководством ГУВД. Но думаю, что все будет нормально", - сказал Черепахин корреспонденту "Кавказского узла".

Директор ПЭН-Москва, журналист-правозащитник Надежда Ажгихина, назвала вызов журналистки в полицию "безобразием". "Заведение дела на журналиста, когда он выполняет свою работу – это давление на него и на других журналистов, чтобы им неповадно было работать на протестных акциях", - заявила она.

Директор ПЭН-Москва напомнила, что ранее правоохранители разослали в редакции СМИ рекомендации, согласно которым журналистам во время работы следует иметь редакционное задание и удостоверение. "Была рекомендация по поводу визуального обозначения журналиста, но это совершенно не обязательно, это их пожелание", - отметила Надежда Ажгихина.

"Кавказский узел" направил в ГУВД по Волгоградской области официальный запрос с просьбой разъяснить позицию относительно вызова журналистки Татьяны Филимоновой в отдел полиции. По состоянию на 15.15 мск 7 августа ответ на этот запрос не получен.