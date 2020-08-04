Ростовский суд утвердил условное наказание чиновнику за растрату бюджетных средств

04 августа 2020, 21:54

Ростовский областной суд признал виновным в растрате 8 миллионов рублей и превышении полномочий бывшего чиновника, отвечавшего за состояние ливневой канализации и подземных переходов в Ростове-на-Дону. Ему и двум бизнесменам, проходившим по делу, суд оставил в силе условное наказание.

Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда признала всех фигурантов дела о растрате бюджетных средств виновными и оставила приговор Октябрьского райсуда без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы облсуда. Евгений Пикин обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в крупной растрате (ч. 3 и ч. 4 статьи 160 УК РФ), а руководители компаний Владимир Логвинов и Виталий Марченко — в пособничестве крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подсудимые вину отрицали.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал дело с марта 2019 года и 2 марта приговорил Пикина к шести годам лишения свободы условно, Логвинова — к трем годам условно, а Марченко — к 2,5 годам условно.

Приговор обжаловали и защита, и прокуратура. Жалоба на приговор поступила 7 июля, указано в информации на сайте Ростовского областного суда.

Согласно приговору районного суда, с 19 июня 2015 года по 17 февраля 2016 года директор муниципального унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Евгений Пикин растратил более 8,6 миллионов бюджетных средств. По данным суда, Пикин заключил с директором ООО СК "Сигма" Владимиром Логвиновым два договора купли-продажи транспортных средств предприятия — самосвала КамАЗ и экскаватора по заниженной цене, что нанесло ущерб бюджету в 1,8 млн рублей. Кроме этого, Пикин при помощи Виталия Марченко заключил ряд фиктивных договоров субподряда, предметом которых являлись работы по ремонту ливневой канализации в разных районах города, ранее рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда первой инстанции.

Комментариями Евгения Пикина, Владимира Логвинова, Виталия Марченко и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

В июне 2016 года глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань отстранил от должности Евгения Пикина за неудовлетворительное состояние подземных пешеходных переходов, сообщало 7 июня 2016 года издание "1Рнд".