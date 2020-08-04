Подача электричества в дома жителей грузинских сел восстановлена после наводнения

04 августа 2020, 09:45

Полностью восстановлена подача электроэнергии в дома жителей всех сел горного региона Рача, нарушенная во время наводнения. Без транспортного сообщения остаются пять населенных пунктов.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля в грузинском регионе Рача после проливных дождей вышли из берегов реки, повредив мосты, дороги, водопровод и линии электропередачи. От сообщения с другими населенными пунктами оказались отрезаны 12 сел. Ущерб от наводнения оценен в 150 миллионов лари (около 50 миллионов долларов). К 1 августа отрезанными от мира оставались пять сел, а в шести селах не было электричества.

Специалисты к 3 августа восстановили энергоснабжение в Раче после наводнения, подача электроэнергии возобновлена во все дома сел Онского района, пишет со ссылкой на сотрудника компании "Энерго - Про Джорджия" Interpressnews.

Всего в восьми селах уже восстановлено движение. Дороги, ведущие к пяти селам, не восстановлены, ведутся работы по строительству временных дорог. Проезд к некоторым населенным пунктам организован по временным объездным дорогам, говорится в сообщении от 3 августа на странице мэрии Они в социальной сети Facebook.

По данным мэрии, полностью восстановлены поврежденные участки водопровода в селах Глола, Шардомети и Накиети, на 80% - поврежденный водопровод в селе Уцера, продолжены работы по восстановлению магистрального водопровода в городе Они. На территории курорта Шови отремонтирована поврежденная внутренняя дорога.

Остаются подтопленными дома в селах Лагванта, Накиети и городе Они, отмечается в сообщении.

Из сел, оказавшихся в зоне наводнения в Онском районе, эвакуированы 447 человек, уточняет со ссылкой на власти Онского района "Sputnik-Грузия".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем на севере Грузии осадков не ожидается. В частности, в Лентехи, расположенном к западу от региона Рача, будет +18, переменная облачность. В течение двух суток - 5 и 6 августа - в поселке пройдет слабый дождь, осадки прекратятся в ночь на 7 августа. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.