Село Гона региона Рача. Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90007607

02 августа 2020, 04:04

Пять сел в Грузии остаются отрезанными от мира после наводнения

Власти Грузии заявили об ущербе в 150 миллионов лари (около 50 миллионов долларов) от наводнения 29 июля в горном регионе Рача. До сих пор не восстановлены дороги, ведущие к пяти селам, в шести селах нет электричества.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в грузинском регионе Рача после проливных дождей вышли из берегов реки, повредив мосты, дороги, водопровод и линии электропередач. От сообщения с другими населенными пунктами оказались отрезаны 12 сел.

Власти Грузии посчитали ущерб, нанесенный 29 июля горному региону Рача ливневыми дождями и последующим выходом из берегов нескольких рек. Ущерб от наводнения оценивается в 150 миллионов лари (около 50 миллионов долларов), пишет 1 августа "Спутник-Грузия".

Отрезанными от других населенных пунктов остаются пять сел из 12, в шести селах нет света, пишет издание со ссылкой на исполняющего обязанности мэра Онского района Давида Чикваидзе.

Всего стихия повредила десять мостов, на некоторых участках организована временная переправа для автомобилей, в частности, такие переправы ведут к селам Джинчвиси и Гона. На автомагистрали остается пять разрушенных участков общей протяженностью два километра, информирует "Новости-Грузия".

В села, которые остаются отрезаны от внешнего мира, предметы первой необходимости и продукты питания доставляются на вертолетах. С их же помощью проводится эвакуация местных жителей, 1 августа в райцентр Они доставлены до 80 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 2 августа в дневное время на севере Грузии ожидается умеренный дождь. В частности, в Лентехи, расположенном к западу от района Рача, будет +15, тогда как в ночь на 3 августа +13 и слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Чиновники насчитали более 200 поврежденных ураганом домов на востоке Грузии", "Два села на востоке Грузии пострадали от урагана", "Дома селян на востоке Грузии затоплены после ливня".

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