31 июля 2020, 23:02

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Взрыв произошел на автозаправочной станции на трассе "Краснодар-Кропоткин", пострадали три человека, сгорели два автомобиля, сообщили в МЧС. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. 

По данным МЧС, к прибытию пожарных горела заправка и два автомобиля на общей площади 300 квадратных метров.

Огонь тушили 44 человека, были задерйствованы 14 единиц техники. Открытое горение на заправке ликвидировано, пишет со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю "Интерфакс".

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. "По предварительным данным, сегодня вечером произошел хлопок на газовой заправочной станции, расположенной в станице Васюринской. В результате хлопка пострадали трое граждан. Кроме того, повреждению подверглась сама заправочная станция. Пострадавшие госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировало следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Стопкадр видео в Telegram-канале "112" https://t.me/ENews112/7409По данным полиции, "причиной взрыва автоцистерны с последующим горением на газовой АЗС стала "Газель" с неотсоединенным топливно-заливным шлангом".

"Водитель автомобиля "Газель", не убедившись в том, что топливно-заливной шланг не отсоединен, начал движение, вследствие чего произошел хлопок. По предварительным данным, пострадали три человека и два автомобиля", - цитирует представителя ГУ МВД по Кубани ТАСС.

Глава Динского района Евгений Пергун сообщил, что среди пострадавших двое мужчин и одна женщина. У одного из мужчин, предварительно, 50% ожогов тела, остальные получили травмы средней степени тяжести, передает агентство.

В Сети появилось видео взрыва. На кадрах, снятых из салона автомобиля, показан пожар по другую сторону дороги. По дороге непрерывно движутся автомобили. Через несколько секунд с начала ролика в месте пожара происходит взрыв такой силы, что клубы огня закрывают лобовое стекло, а у снимавшего видео падает камера, после чего запись прекращается. Ролик доступен в Telegram-канале "112", где к 22.40 мск набрал 10,5 тысячи просмотров.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами взрыва газа на Кубани", "30 сочинцев эвакуированы после взрыва газа в многоэтажке", "Скончался один из четырех пострадавших при взрыве гранаты на Кубани".

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