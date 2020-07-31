Ограничения на период пандемии сказались на праздновании Курбан-байрама в Азербайджане

31 июля 2020, 19:42

В мечетях Азербайджана отменено проведение праздничного намаза. Власти также запретили убой жертвенных животных вне установленных мест. При этом продажа мяса в крупных городах была организована онлайн и по предварительному заказу в супермаркетах, а также в специализированных мясных магазинах.

Мусульмане отмечают праздник жертвоприношения в память о решении пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказским узлом".

Жители Баку рассказали о новом формате продаж жертвенных животных

По случаю Курбан-байрама в Азербайджане были объявлены выходные с 31 июля по 3 августа. При этом сегодня в связи с особым карантинным режимом из-за коронавируса был отменен традиционный праздничный намаз в мечетях страны. Только в самом большом мусульманском храме Азербайджана - "Мечети Гейдара" - был проведен праздничный намаз с участием десяти богословов страны, сооббщили корреспонденту "Кавказского узла" в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Также во избежание массового скопления людей ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства организовало онлайн продажу жертвенных животных. Заявки принимались на сайте до 00.00 31 июля. При этом, заранее необходимо было электронным платежом внести аванс на сумму 20 манатов (около 12 долларов) и заказать жертвенное животное по одному из трех категорий веса - крупного размера, среднего или малого. Цена за один килограмм животного составила 11,5 маната, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ОАО "Аграрные закупки и снабжение" Маис Мусаев.

По его словам, от 856 граждан поступило заказов на 1047 овец. За очищенной от шкуры тушей животного предлагалось заехать в назначенное время 31 июля или 1 августа.

Убой скота проводится в соответствие с исламскими правилами, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в десяти специальных пунктах, в том числе в девяти - в Баку и одном - в Сумгаите, сказал Мусаев.

Кроме того, впервые продажа жертвенных животных проводилась по предварительному заказу в супермаркетах и специализированных мясных магазинах.

Жительница Баку, врач Айбениз Агаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня утром заказала жертвенное животное в супермаркете Bazarstore.

"Нам предложили овцу за 196 манатов (118 долларов). Мы заплатили, и нам сказали, что позвонят до 17.00, когда заказ будет готов. Около двух часов дня мне позвонили и сказали, что можно приехать за тушей животного. Там же нам бесплатно сделали разделку туши на несколько частей. Получилось, что чистый вес мяса после вычистки шкуры, вырезки головы, копыт животного обошелся нам в 14 манатов за 1 кг. Примерно такую же сумму мы заплатили за жертвенное животное в прошлом году. В принципе, баранина почти за такую цену продается в обычное время", - сказала женщина.

Житель Баку Бахтияр Самедов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что подал онлайн-заявку на жертвенное животное.

"Я позавчера заказал овцу через сайт. Сегодня пришло уведомление о выдаче разделенного животного в полдень на пункте, открытом около 45-ой школы в Наримановском районе. Мясо было хорошего качества. Это был не ягненок, но молодое животное. В общем-то это хорошая продажа жертвенного мяса. Обычно на пунктах возникает столпотворение, животных режут в тесноте, не успевая нормально смывать кровь с места убоя. Было бы неплохо продолжить эту форму и в последующие годы", - считает мужчина.

Алиаг Теймуров пожаловался на то, что не смог купить жертвенное животное из-за потери заработка в карантинный период.

"Я 20 лет совершал жертвоприношения - каждый год. Но в этом году из-за карантина я уже пять месяцев не работаю. Всех сбережений хватает только на обеспечение семьи питанием. Каждый год я угощал жертвенным мясом соседей. А в этом году меня самого угостили. Это, конечно, прискорбно", - сказал мужчина, арендующий небольшой магазин хозтоваров в крупном торговом центре "Садарак" в Баку.

Таги Гулиев также не смог совершить жертвоприношение. "Увы, в этом году я не смог на Курбан-байрам зарезать жертвенное животное. Я покупал обычное животное и сам его резал у себя во дворе частного дома. В этом году у меня финансовое положение нехорошее. Я играю на синтезаторе в дворце торжеств, но с марта из-за пандемии свадьбы отменили - никаких доходов нет. Трачу сбережения и дважды получал государственную помощь. Как долго будет все это продолжаться - неизвестно. Поэтому приходится экономить на всем", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Сабир Алиев отметил, что приобрел жертвенного животного напару с братом. "Мы купили овцу в поселке Маштага и на даче брата зарезали жертвенного животного. Половину мяса раздали соседям. Немного мяса пошло на праздничный обед. Еще по два-три килограмма мы оставили на последующие дни", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Молодая бакинка Лейла Исмайлова довольна нынешним порядка забоя жертвенных животных.

"В этом году все было аккуратно, цивильно. Не было пробок, столпотворения. А то раньше торговцы устраивали забой скота прямо в жилых кварталах. Кровь животных текла ручейками, стоял специфический запах. И главное - картина забоя животных на малолетних детей плохо действовала. Я тоже мусульманка, исповедую ислам, но предписания религии надо выполнять с соблюдением санитарных норм, порядка. Мы с мужем купили мясо в супермаркете Bravo и угостили им соседей. Эту традицию надо продолжаить и в будущем", - сказала женщина.

Верующие высказались за проведение намаза при соблюдении социальной дистанции

Верующий Кербелаи (неофициальный титул паломников, посещающих шиитские святыни в городе Кербела в Ираке - прим. "Кавказского узла") Тофиг Дамиров выразил несогласие с запретом праздничного намаза в мечетях.

"Испокон веков известно, что, когда у людей были проблемы, бедствия, они сплачивались вокруг мечети, вместе совершали молитвы против напасти. И пандемия - одно из этих зол. С другой стороны, какие бы меры социального дистанцирования не принимались, практически повсеместно в мире число случаев заражений увеличивается и уменьшается по своей какой-то необъяснимой логике. Не думаю, что запрет праздничного намаза - это панацея. Все можно было бы организовать нормально, к примеру во дворах мечетей с размещением верующих друг от друга в одном-двух метрах. Но неправильно вообще запрещать людям приходить на праздничный намаз", - считает Дамиров.

Гаджи (неофициальный титул паломников, соврешивших Хадж в Мекку - прим. "Кавказского узла") Салех Ахмедов также недоволен запретом праздничного намаза.

"Философия ислама строится на солидарности мусульманской уммы. Предлагая людям совершать праздничный намаз дома, духовенство выхолащивает суть ислама. По такой же логике они могут вовсе закрыть мечети…", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой верующий Ислам Рустамов, напротив, согласился с ограничением на проведение праздничного намаза. "В принципе, можно было бы организовать праздничный намаз в мечетях с соблюдением социальной дистанции и использованием защитных средств. Но, вряд ли везде можно было бы обеспечить порядок. Всегда найдутся 10-15 человек, которые будут игнорировать правила и за ними могут последовать другие. Все равно в этом году все дела пошли не так. Главное сейчас - здоровье людей. Чем больше мы будем соблюдать строгие правила, тем быстрее избавимся от этого карантина", - считает молодой человек.

Эту же точку зрения разделает верующий Садиг Рзаев. "Я, например, совершил праздничный намаз, включив в Интернете видео прошлогодней церемонии в мечети. Это создавало ощущение коллективного исполнения обряда", - сказал Рзаев корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что в этом году традиционное паломничество в Мекку было отменено для иностранных граждан и верующие из Азербайджана не смогли поехать туда.

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